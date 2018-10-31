Курс доллара преодолел психологический уровень

Курс доллара в среду достиг нескольких значимых уровней. Укрепление американской валюты наблюдается седьмой месяц подряд. При этом индекс доллара преодолел психологический уровень в 97,00 пунктов. Последний раз американец торговался на этом уровне в июне 2017 года.

Доллар несколько раз в октябре пытался преодолеть этот уровень сопротивления. Аналитики прогнозировали, что, пробив эту отметку, американская валюта продолжит уверенно двигаться вверх. Однако пока инвесторы осторожничают - по некоторым оценкам доллар перекуплен. Поэтому ближайшие дни станут важными для определения дальнейшей динамики американской валюты.

При этом торги в течение дня были достаточно волатильными, однако бычьи позиции по доллару подкрепляются постоянными проблемами в еврозоне (сейчас в Италии и Германии) и сохраняющейся неопределенностью с Brexit.

Напряженность в отношении торговли между США и Китаем сделала доллар привлекательным для инвесторов. Доллар начал устойчивое укрепление в преддверии ожидаемого повышения ставок ФРС в декабре.



Курс рубля 31 октября умеренно снижался против доллара и евро в рамках коррекции.

Сохраняется раскорреляция курса рубля с рынком нефти, который сегодня пытается восстанавливаться, повышаясь от уровня 76 долларов за баррель, отмечает ПРАЙМ.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.02 мск повышался на 23 копейки — до 65,79 рубля, курс евро — на 20 копеек и равнялся 74,59 рубля.

Завершение налогового периода октября понижает спрос на рублевую ликвидность со стороны банков, соответственно курс рубля теряет поддержку от этого фактора.



