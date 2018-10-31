Эксперты рассказали, где хранят свои деньги российские миллионеры

Эксперты компании Frank RG опубликовали данные исследования «Private Banking в России 2018», результаты которого свидетельствуют о том, что отечественные миллионеры хранят в российских банках лишь треть своих сбережений, а остальные деньги – за рубежом.

Отмечается, что специалисты компании провели анализ активов более 30 тыс. граждан РФ, которые имеют на своих банковских счетах минимум 1 млн долл. При этом недвижимость и оборотный капитал их бизнеса не учитывались, передаёт РИА Новости.

В итоге, было установлено, что совокупный размер активов этой группы наших соотечественников составляет 455 млрд долл. Из них 315 млрд долл. хранятся за пределами России, и лишь 140 млрд долл. в банках РФ.