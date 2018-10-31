Британские истребители подняты для перехвата российских бомбардировщиков

В среду два британских истребителя Тайфун подняты в небо для перехвата российских бомбардировщиков Ту-160, сообщает Mirror.

Истребители вылетели с авиабазы «Лоссимут» в Шотландии в 14:05 мск. Для поддержки полета истребителей вылетел также самолет-заправщик «Вояджер».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, самолеты выполняют полетное задание.

Общая продолжительность полета Ту-160 составит около 10 часов. По завершении задания самолеты совершат посадку на аэродроме базирования.

Вблизи этого района в данный момент проходят крупные учения НАТО.