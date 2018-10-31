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Москва, 31.10.2018

Лукашенко сделал важное заявление по Донбассу

«Expert Online» 2018

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сделал важное заявление по ситуации в Донбассе.

По его мнению, необходимо рассмотреть вариант совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в этом регионе Украины, передаёт «Белорусское телеграфное агентство» (БелТА).

Как подчеркнул Лукашенко, нужно вести поиск приемлемого для всех решения по размещению на Донбассе миротворцев.

«Возможно, например, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Украине», – отметил президент Белоруссии.

При этом он считает, что в её состав могут войти военные, сотрудники полиции и гражданский гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение.

Кроме того, Лукашенко убеждён, что также надо активизировать работу в «нормандском формате».

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