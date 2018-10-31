Медведев выдвинул нефтяникам ультиматум по бензину

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – заявил, что если правительство и нефтяные компании не достигнут соглашения о стабилизации цен на топливо, то уже до конца этой недели он подпишет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.

По его словам, если правительство и нефтяники всё-тки договорятся, то следить за исполнением этого соглашения будет Кабмин и, в частности, Министерство энергетики, передаёт РИА Новости.

Напомним, вечером 31 октября вице-премьер Дмитрий Козак проведёт встречу с представителями нефтяных компаний, на которой может быть достигнута договорённость о стабилизации цен на бензин.

Ранее сообщалось, что накануне пресс-секретарь президента РФ, комментируя ситуацию с ценами на бензин, порекомендовал журналистам обращаться с этими вопросами к правительству.