Минобороны РФ обвинило США в подготовке отрядов боевиков в Сирии

Игорь Конашенков – официальный представитель российского военного ведомства – заявил, что инструкторы из США занимаются подготовкой боевиков в провинции Хомс, расположенной на юге Сирии.

По его словам, Минобороны РФ располагает данными, что американские военные, пользуясь гуманитарной катастрофой в лагере беженцев «Эр-Рукбан», ведут интенсивную подготовку вооруженных подразделений из числа местного населения, передаёт агентство «Интерфакс».

«Беженцы из лагеря «Эр-Рукбан» становятся боевиками, в прямым смысле, за кусок хлеба», - подчеркнул он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ, напомнил, что российские военные неоднократно обращались к командованию США о содействии оказания помощи беженцам в этом районе.

Также на 27 октября была запланирована отправка в лагерь «Эр-Рукбан» гуманитарного конвоя с грузом продуктов и лекарственных средств. Однако этого не случилось из-за угрозы нападения на конвой внутри зоны, которую как раз контролируют американские военные.

«Гуманитарная катастрофа здесь уже не первый год искусственно поддерживается США в интересах сохранения для себя постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря «Рукбан» в подконтрольные формирования боевиков», – резюмировал Конашенков.