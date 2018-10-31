Нефть держится на страхе

В ожидании ухудшения торговых отношений меду США и КНР нефтяной рынок оказался под властью продавцов.

Сложный ноябрь

На мировом рынке энергоносителей царят минорные настроения. Торги среды декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures завершили снижением на 1,7% , до 76,04 за баррель, при том что в течение дня актив падал и ниже 75 долларов за баррель. Котировки WTI на декабрь на NYMEX упали на 1,24%, до 66,21доллара за баррель. Негатив связан с рисками сокращения мирового спроса на топливо в случае эскалации торгового конфликта между США и Китаем, полагают эксперты, опрошенные Dow Jones.

Ранее появилась информации, передает агентство «Прайм», что Соединенные Штаты готовы ввести пошлины на весь объем импортируемых из Китая товаров, если президентам двух стран не удастся добиться прогресса на встрече в Буэнос-Айресе в следующем месяце. В связи с этим ноябрь будет сложным для нефтяного рынка, хотя поставки топлива в настоящее время являются достаточными, заявил во вторник глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Глава МЭА ожидает усиления волатильности в следующем году из-за ряда факторов, включая ожидаемое повышение экспорта сланцевой нефти из США. По оценке аналитиков Bernstein, экспорт нефти странами ОПЕК в октябре сократился на 0,8 млн баррелей в сутки - до 24,8 млн б/с, что является самым низким объемом с апреля 2017 года. Это обусловлено, в том числе, снижением поставок из Ирана, Венесуэлы и Ливии.

Нефть активно дорожала под влиянием страхов относительно появления дефицита предложения из-за санкций США против Ирана, но в данный момент настроение инвесторов изменилось, указывает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Буровая активность американских компаний продолжает увеличиваться, а Саудовская Аравия четко обозначила свою готовность прилично нарастить добычу для компенсации иранского экспорта.

Кроме того, добавляет эксперт, присутствуют определенные опасения касательно способности китайской экономики продолжить рост: ввод 10% тарифов на импорт товаров в США ощутимо ударил по КНР, однако, был компенсирован снижением стоимости юаня, тогда как в случае выполнения Трампом обещания по увеличению таможенных барьеров на 25% в январе, компаниям из Поднебесной придется сокращать производство и штат сотрудников для дальнейшей работы.

Нефть в коридоре

Сейчас рисковые активы дорожают на заявлениях Трампа о скором заключении торговой сделки с КНР, и в отсутствие нового негатива на мировом рынке интерес к риску должен продолжить рост, что будет способствовать небольшому росту нефтяных цен вплоть до 79 долларов за баррель. Движение выше этой отметки маловероятно, ибо негативных факторов, оказывающих давление на котировки, гораздо больше: нестабильность мировых площадок, возможное падение спроса на сырье, в том числе в связи с его дороговизной, укрепляющийся доллар и т. д. Таким образом, ожидает Михаил Мащенко, несмотря на краткосрочный позитив, вероятность падения цен до 70 долларов за баррель в долгосрочном периоде превалирует.

Что же касается торгового противостояния КНР и США, то, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, сейчас существуют риски замедления китайской экономики и более того: они уже реализуются. Темпы роста ВВП сократились до минимума с 2009 года – 6,5% в годовом выражении. Растет и инфляция, хотя не так заметно, пока 2,5% в годовом выражении, но, похоже, формируется тренд на ее ускорение. Юань слабеет к доллару, за полгода обесценился почти на 10%, курс почти достиг психологической отметки 7. И пока не понятно, будет ли Народный Банк удерживать юань или допустит дальнейшее ослабление, если показатели роста экономики вновь замедлятся.

При этом, указывает эксперт, проблем у Китая хватает и без торговых войн. Говорят о кредитном пузыре в финансовом секторе, поскольку объем кредитования, достигший 1,32 трлн CNY, устойчиво растет, темпами, опережающими рост экономики. Экспорт, который в прошлом году достиг рекорда, а в этом его побьет, может сократиться из-за торговой войны с США, а это станет катализатором обострения внутренних проблем.

Впрочем, добавляет Георгий Ващенко, эти риски не сиюминутные. Так что коррекция цены на нефть пока сильно не связана с Китаем, ее динамика отражает усиление волатильности на мировых рынках в целом. Ведь фондовый шок, если он окажется сильным и продолжительным, может ударить и по экономикам не только Китая, но и США и других стран. Это заставляет игроков нервничать. При дальнейшем падении фондовых рынков, нефть, ожидают в ИК «Фридом Финанс», продолжит корректироваться. Но до конца года, скорее всего, удержится в диапазоне 70-80 долларов за баррель.