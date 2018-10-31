Постпред РФ процитировал Пушкина на заседании Совбеза ООН

Василий Небензя – постоянный представитель РФ при ООН – в ходе заседания Совета Безопасности, где обсуждались события в Донбассе и, в частности, предстоящие выборы в ДНР и ЛНР, напомнил своим коллегам по организации о самообмане.

По его мнению, в отличие выборов марши националистов по центру Киева озабоченности у них не вызывают. При этом нежелание Запада замечать нацизм на Украине он прокомментировал, процитировав великого русского поэта Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад», передаёт РИА Новости.

Небензя также отметил, что ярые сторонники всё того, что происходит сейчас на Украине, выпустили джинна из бутылки, а теперь просто не могут его обратно загнать.

«Вы выписали украинской власти индульгенцию, закрываете глаза на всё, что там происходит», - резюмировал Небензя.

Напомним, представители сразу 8 стран Европы в ООН обратились с призывом к нашей стране оказать влияние на власти ДНР и ЛНР, чтобы не допустить проведения там выборов, которые запланированы на 11 ноября.