Путин подписал указ о новой Концепции государственной миграционной политики

Владимир Путин – глава российского государства – подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы».

Об этом сам президент РФ заявил в ходе своего выступления на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, передаёт ТАСС.

Новая концепция направлена на формирование более комфортных условий для переселения на ПМЖ в нашу страну соотечественников из-за рубежа. Её приоритетом является привлечение русских и русскоязычных соотечественников в РФ. Она позволяет прописать правила въезда и получение права на проживание и работу в России, а также на приобретение гражданства РФ.

При этом российский лидер подчеркнул, что с подписанием новой концепции, все проблемы, барьеры, о которых ранее говорили наши соотечественники, теперь сняты. Однако Путин призвал посмотреть на то, как она будет работать на практике.

Согласно подписанному главой РФ документу, в настоящее время общее число наших соотечественников, которые состоят на консульском учёте за рубёжом, превышает 2 млн человек.

При этом ежегодно около 60 тыс. граждан РФ отправляется на работу в другие государства, а интенсивность внутренней миграции в России за последние 6 лет увеличилась на 10%.

Напомним, прежняя редакция Концепции государственной миграционной политики была утверждена президентом РФ Владимиром Путиным 8 июня 2012 года и должна была работать до 2025 года.