«Роснефть» готова на «революционный шаг» ради стабилизации цен на бензин

Компания «Роснефть» заявила о том, что направила правительству ряд предложений по стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщило агентство РИА Новости/«Прайм». Суть предложений: обязать все нефтяные компании поставлять на внутренний рынок нефть и газовый конденсата в соответствии с квотой, равной 17,5% от всего добываемого объема. Поставки должны пойти на российские НПЗ с последующей реализацией моторных топлив на внутреннем рынке. Соответствующие обязательства предлагается включить в лицензии на пользование недрами.

Позднее, сообщает агентство, это предложение было дополнено пресс-секретарем «Роснефти» Михаилом Леонтьевым, который заявил: «К тому, что мы обозначили в своем пресс-релизе по текущей ситуации, мы добавляем, что “Роснефть” готова на радикальный революционный шаг: наше предложение — обязать компании поставлять на переработку на российских НПЗ 17,5% всего добытого сырья — мы хотим дополнить обязательством реализовывать на бирже все полученные из этого объема нефтепродукты». При этом он отметил, что биржа должна быть «готова квалифицировать своих участников, чтобы это были реальные розничные сети, а не оптовики, трейдеры, перекупщики, посредники. Мы бы не хотели, чтобы эти объемы забрали посредники и нажились на них», — сказал пресс-секретарь «Роснефти».

В этот же день в ТАСС состоялся круглый стол, на котором политолог Алексей Мухин поддержал предложение «Роснефти» о 17.5% квоте для внутреннего рынка. Он также считает, что запланированное правительством повышение акцизов приведет к повышению цен на топливо, и недоумевает, зачем «делать то, что делает правительство» в условиях профицита бюджета.

Неиспользуемые остатки федерального бюджета превышают 4 трлн рублей, отметил экономист Михаил Делягин. «Обычно, когда есть деньги в бюджете, правительство снижает налоги — для развития своей экономики. Но если вы хотите уничтожить свою экономику, то повышаете, все строго наоборот». Экономист и специалист по нефтяной промышленности Руслан Танкаев полагает, что в ситуации, когда бензиновый рынок «находится в напряжении, мы получим повышение цен на топливо на 7-8%».

Он считает, что «пытаться договориться с нефтяными компаниями, чтобы они держали цены на одном уровне, бесперспективно, они не могут работать себе в убыток». По подсчетам Руслана Танкаева, «два рубля с литра бензина на внутреннем рынке они сейчас теряют. На экспорт цена в среднем выше на семь рублей за литр. Бизнес в таких условиях жить не может». Однако, «можно исправить ситуацию: совсем отменить акциз на бензин и дизтоливо», — уверен он. «Бензиновый акциз принесет в бензин 300 млрд руб, дизельный — 150 млрд. О чем мы говорим? Это не те деньги, за которые стоит бороться», — полагает Руслан Танкаев.

В свою очередь, экономист Никита Кричевский выразил уверенность в том, что правительство не введет заградительных пошлин на экспорт нефти (о вероятности чего говорил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев), так как «нефтяные компании —это основной ресурс пополнения бюджета». Он считает, впрочем, что «будет введение неких ограничений на экспорт, некоторое подобие лицензирования».

«Все забыли, что акциз когда-то планировался на бензин на уровне 2,5-4 тыс., сейчас — 12 тыс. Все из-за дорожного фонда», — сказал Никита Кричевский. — «Помню, как правительство намеревалось получить 1,6 трлн руб от налогового маневра за 6 лет. Они только в этом году получат 3 трлн рублей. А ведь еще и следующий год, 2020 год», — сказал он, отметив, что есть много других возможностей наполнения дорожных фондов, кроме акцизов. «Почему нельзя напрямую из бюджета это делать?», — задается вопросом экономист.

Участники «круглого стола» выдвинули еще ряд предложений для стабилизации ситуации на бензиновом рынке и недопущения роста цен, вероятность которого с 1 января 2019 года оценивается некоторыми из них как высокая, хотя правительство предпринимает «демпфирующие меры».

Напомним, что компания «Роснефть» для стабилизации ситуации на рынке 31 октября предложила обязать нефтяные компании существенно нарастить объем поставок на биржу. Ранее «Роснефтью» было предложено ввести квоту на уровне 17,5% добычи нефтяных компаний для поставок в ее рамках нефтяного сырья на российские НПЗ.