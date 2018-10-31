Австралия шестой ратифицировала ТРР

Несмотря на выход из соглашения о свободной торговле в Тихом океане Дональда Трампа ТРР выжило. 30 декабря 2018 года соглашение в несколько измененном виде вступает в силу.

Австралия стала шестой страной, ратифицировавшей Всестороннее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Сейчас в этом торговом соглашении, которому на первоначальном этапе предназначалось стать барьером на пути торговой экспансии Китая, 11 тихоокеанских государств. Несмотря на выход из него Вашингтона и мрачные прогнозы специалистов, CPTPP выжило и, по словам министра экономики Японии Тошимицу Мотеги, вступит в силу 30 декабря этого года.

После решения Дональда Трампа о выходе Америки из Тихоокеанского партнерства его неформальным лидером стала Страна восходящего солнца. Согласно условиям соглашения для вступления его в силу необходима ратификация как минимум шестью подписантами. Ратификация Канберрой CPTPP в последний день октября позволяет запустить 60-дневную активацию соглашения, т.е. вступления его в силу.

«Надеюсь, что и остальные подписанты последуют примеру Австралии после вступления CPTPP в силу,- заявил министр торговли и расширения экспорта Новой Зеландии Дэвид Паркер. Новая Зеландия, напомним, является депозитарием соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.- Многие из них сейчас энергично работают над необходимыми изменениями внутренних законов и тарифов. Мы рассчитываем, что в ближайшие недели и месяцы его ратифицируют и другие участники».

CPTPP даже без США охватывает страны с населением, превышающим полмиллиарда человек. Их доля в ВВП планеты составляет 14% (13,5 трлн долларов). Резкая активизация усилий по вводу соглашения в силу вызвана торговой войной между США и КНР. Война тарифов между двумя крупнейшими экономиками планеты так или иначе затрагивает и все остальные страны и, в первую очередь, расположенные в Тихоокеанском регионе. Негативный фон глобальной торговли усиливает и приближающийся брексит.

Ратификацию соглашения Австралией приветствовали остальные десять участников CPTPP. Все дело в сроках. Канберра вслед за Канадой, ратифицировавшей соглашение на прошлой неделе, успела сделать это до 1 ноября. Это позволит сделать Транстихоокеанское партнерство действующим в конце года и уже 1 января 2019 года начать второй цикл снижения тарифов.

Австралия присоединилась к Канаде, Мексике, Японии, Сингапуру и Новой Зеландии. Соглашение еще предстоит ратифицировать Брунею, Чили, Малайзии, Перу и Вьетнаму. Естественно CPTPP открыто для присоединения и других государств.

Первоначально соглашение о зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе было подписано в феврале 2016 года при президенте Обаме. Тогда в него входили 12 стран и называлось оно ТРР. Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп через считанные дни после переезда в Белый дом подписал указ о выходе США из соглашения.

Решение Трампа привело к потере Америкой доходов в размере 131 млрд долларов, которые она могла бы получить от этого соглашения до 2030 года. Остальную планету Белый дом лишил почти полутриллиона доходов.

Соглашение уцелело благодаря Токио, который приложил немало сил для его сохранения. Оставшиеся 11 стран решили создать Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство. Соглашение об его создании было подписано 8 марта 2018 года в Чили.

«Это соглашение прекрасно иллюстрирует, как 11 государств могут объединиться против протекционизма посредством либерализации торговли и ужесточения правил, по которым она ведется,- подчеркнул министр торговой диверсификации Канады Джим Карр после ратификации его Оттавой.- Международная торговля имеет значение: речь идет об улучшении жизни людей путем создания большего количества возможностей для достижения процветания упорным трудом».