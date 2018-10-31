Что будет с телевидением, никто не понимает

После новогодних каникул в России планируется отключить аналоговое телевещание. С технической, а отчасти и с содержательной точки зрения телевидению предстоит настоящая революция.

После «А» надо сказать «DVBT-2»

С января 2019 года Россия полностью перейдет с аналогового на цифровое эфирное телевещание. Россиянам, чтобы не оказаться перед черным экраном, необходимо обзавестись телевизором, поддерживающим стандарт цифрового эфирного вещания DVBТ-2, или специальной приставкой к аналоговому телевизору.

На совещании в Совете Федерации, посвященном модернизации телевещания в РФ, директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина объявила: федеральные телеканалы в ближайшее время начнут рассказывать телезрителям о переходе России с января 2019 года с аналогового телевидения — на цифровое эфирное.

Цифровое эфирное телевещание, напоминает «Прайм», будет происходить по сети, включающей два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступно более чем 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул. «Очень важная задача, которой мы занимаемся в сотрудничестве с органами власти на местах уже более полугода – задача по информированию населения, по разъяснению того, как подключиться к цифре. Во всех регионах уже идет активная информационная кампания и в ближайшее время будет запущена и на федеральных каналах разъяснительная кампания», — отметила Екатерина Ларина.

Она отметила, что, например, если телевизор принимает только аналоговый сигнал, на экране рядом с логотипом телекомпании появляется буква «А». Это даст понять телезрителю, что ему нужно поменять телевизор или приобрести цифровую приставку, поддерживающую стандарт DVBT-2.

Прогресс не стоит на месте, и если мы хотим идти в ногу со временем, то должны уметь перестраиваться, считает политолог, вице-президент Института исследования проблем современной политики Александр Карась. По его словам, очевидно, что подавляющему большинству населения данные изменения не принесут никаких неудобств а наоборот, добавят комфорта: увеличится выбор каналов, станет лучше качество картинки и звука. Кроме того, большинство крупных городов уже перешли на цифровой формат и их жители не заметят никаких изменений.

Но не стоит забывать, говорит эксперт, что в зоне риска остаются жители сельских поселений, особенно пожилые люди, привыкшие к традиционному укладу и не желающие отказываться от своих привязанностей. Поэтому здесь очень важно уделить им максимум внимания, помочь разобраться в технических тонкостях, чтобы в один момент они не почувствовали себя на обочине жизни.

Необязательно покупать новый дорогой телевизор, можно ограничиться приобретением приставки соответствующего формата, что гораздо дешевле, добавляет Александр Карась. Поэтому в данном случае главное — как следует организовать работу волонтеров, которые помогут жителям глубинки разобраться с новыми веяниями. О том, что такая служба уже существует, кстати, также заявляла Екатерина Ларина.

Гражданин с двумя пакетами

Россия подходит к тому периоду, когда качество цифрового телевидения с высокой точностью передачи изображения сможет быть доступно каждому гражданину, где бы он ни проживал, продолжает тему директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. После отключения вещания от аналогового ТВ зона покрытия в стране будет достигать 98%, что станет самой крупной сетью цифрового вещания в мире. Для сравнения: в некоторых городах Европы такая сеть покрывает от 90% до 95%вещания.

Планы по цифровизации вещания существуют с 2009 года, добавляет эксперт, что именно тогда была принята эта стратегия к исполнению. Если оценивать объективно, то теперь почти в каждом населенном пункте России независимо от географического расположения и удаленности от очагов цивилизации зрителям будет доступно 20 телеканалов. В первый пакет (10 каналов) будут входить: 1 канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, 5 Канал Петербург, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр. Второй мультиплекс или пакет каналов – больше настроен на молодую аудиторию и его основная функция развлекательно-познавательная, сюда входят привычные каналы такие как: Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

С технической стороны нет особых причин опасаться, что старт цифрового ТВ по всей стране пройдет с перебоями, уверен Дмитрий Жарский. Фактически у ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) действительно почти все регионы уже готовы к работе с новым форматом. На текущий момент первый мультиплекс уже работает на большей части страны. Сеть налажена в 83 из 85 субъектов, осталось построить 13 объектов передачи связи на территории присоединенного Крыма. Если говорить о количестве, то сейчас в эфире уже могут работать 5015 из 5028 необходимых передатчиков.

Важно также отметить, говорит Дмитрий Жарский, что переход на цифру и активная работа РТРС в содействии с органами власти по информированию граждан, может снизить уровень продаж таких операторов цифрового телевидения как, например, «Триколор ТВ», который очень популярен в регионах и уже не первый год предоставляет вполне доступную услугу по цифровому телевидению.

Конечно, пакеты каналов в «Триколоре» исчисляются сотнями, там доступен практически любой «ассортимент». Но аналитик считает, что в нем отпадет необходимость, поскольку большая часть пользователей подключали его, чтобы смотреть наиболее востребованные каналы, которые теперь можно смотреть бесплатно, лишь обновив единожды телевизор или приобретя приставку, стоимость который не более 700 рублей в рознице. Стоимость же телевизора, принимающего такой формат начинается от 5,5 тыс. рублей.

Это замечание аналитика представляется очень важным. Его ни в коем случае не следует трактовать негативно в отношении «Триколора» и любых иных поставщиков телесигнала, таких, как пионер в этой области «НТВ+» с его первыми «тарелками». Суть же в том, что одновременно с доступностью качественного телевидения в тех местах, где его прежде не было, спутниковые и цифровые операторы предлагают обширный набор пакетов телеканалов на все вкусы. Их приобретение телезрителями приносит поставщикам дополнительный доход. Но при доступности государственного «эфирного цифрового ТВ» (кстати, что это такое, еще объяснять и объяснять) часть телезрителей могут предпочесть бесплатность двух мультиплексов возможности смотреть выходящий за их рамки, в том числе иностранный телеконтент.

Переход на цифровое ТВ может быть воспринят негативно частью населения с низким уровнем доходов, добавляет Алена Кузнецова, руководитель юридического отдела WebKontrol, поэтому здесь нужен очень плавный и постепенный переход (а не одновременное отключение доступа граждан к аналоговому ТВ). С введением антипиратского закона, указывает она, мы сейчас наблюдаем потенциальный рост потребления легального контента среди российских пользователей.

Все большее количество населения готово платить за контент, отмечает она, так как, к примеру, по последним исследованиям растет объем рынка онлайн-видеосервисов. Это занимает определенное время, но в итоге показывает положительные результаты. Совместная борьба правообладателей с пиратством также приводит к росту потребления легального контента. Так что изменения позитивны и с точки зрения правообладателей контента, полагает она.