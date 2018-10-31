В департаменте образования Москвы рассказали, сколько получают учителя

Александр Муратов – начальник Управления экономического анализа департамента образования Москвы – озвучил средней уровень зарплаты столичных учителей.

По его словам, за 9 месяцев 2018 года эта цифра достигла 105 тыс. руб., передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что заработная плата учителей московских школ за указанный период выросла сразу на 22%. Как считает чиновник департамента, этому способствовали, в том числе, стимулирующие выплаты городских властей.

В частности, с августа 2018 года классные руководители ежемесячно к своей з/п получают вознаграждение от города в размере 12,5 тыс. руб. При этом сохранены все выплаты за классное руководство, которые каждая школа устанавливает самостоятельно.

Кроме того, московские учителя получают надбавку за активное участие в развитии «Московской электронной школы». То есть за создание электронных образовательных материалов, педагоги российской столицы имеют возможность получить солидные гранты.

Помимо этого, по итогам учебного года те школы, которые показали высокие образовательные результаты, получают 20 грантов по 30 млн рублей, 50 грантов по 20 млн руб., 100 грантов по 10 млн руб. и 50 грантов по 4 млн руб.

«Все эти суммы также распределяются на премии педагогическому составу этих школ», – резюмировал Муратов.