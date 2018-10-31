В «Роскосмосе» назвали официальную причину аварии «Союза»

Сергей Крикалёв – исполнительный директор государственной корпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам – назвал официальную причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10», которая произошла 11 октября вскоре после старта с космодрома «Байконур».

По его словам, согласно заключению аварийной комиссии, причиной случившегося стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя, передаёт ТАСС.

При этом Крикалёв подчеркнул, что сейчас проводится цикл мероприятий, направленный на обеспечение дальнейшей безопасности полётов.

Напомним, авария «Союза» произошла 11 октября 2018 года сразу после запуска с космодрома «Байконур». В момент случившегося на борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт NASA Ник Хейг.