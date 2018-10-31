Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 31.10.2018

В «Роскосмосе» назвали официальную причину аварии «Союза»

«Expert Online» 2018

Сергей Крикалёв – исполнительный директор государственной корпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам – назвал официальную причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10», которая произошла 11 октября вскоре после старта с космодрома «Байконур».

По его словам, согласно заключению аварийной комиссии, причиной случившегося стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя, передаёт ТАСС.

При этом Крикалёв подчеркнул, что сейчас проводится цикл мероприятий, направленный на обеспечение дальнейшей безопасности полётов.

Напомним, авария «Союза» произошла 11 октября 2018 года сразу после запуска с космодрома «Байконур». В момент случившегося на борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт NASA Ник Хейг.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Инстаграм как бизнес-инструмент

    Как увеличивать доходы , используя новые технологии

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу
    2. Курс доллара: у игроков сдали нервы
      Курс доллара: у игроков сдали нервы
    3. Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии
      Россия выдвинула Израилю жесткое требование по Сирии