В СК РФ назвали терактом взрыв в здании ФСБ в Архангельске

Взрыв в здании регионального Управления ФСБ в Архангельске устроил 17-летний местный житель.

Согласно информации Следственно комитета России, в результате случившегося молодой человек, который пронес в здание самодельное взрывное устройство, погиб, передаёт пресс-служба ведомства.

Крое того, в результате взрыва трое сотрудников ФСБ получили ранения различной степени тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное ношение боеприпасов»).

Напомним, утром 31 октября в Архангельске в тамбуре здания регионального Управления ФСБ РФ прогремел взрыв. Первоначально сообщалось, что в результате случившегося пострадал один человек.

В настоящее время на месте ЧП работают криминалисты и сотрудники других правоохранительных органов. Проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.