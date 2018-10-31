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Москва, 31.10.2018

В Турции рассказали подробности убийства саудовского журналиста Хашкаджи

«Expert Online» 2018

В Генпрокуратуре Турции рассказали подробности убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

По данным надзорного ведомства, мужчина был задушен в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле сразу после того, как зашёл в здание дипмиссии, передаёт агентство Associated Press.

Кроме того, представители турецкой прокуратуры утверждают, что сразу после этого, тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено. При этом подчёркивается, это жесткое убийство было спланированным.

Напомним, журналист Джамаль Хашкаджи, который писал критические статьи о властях Саудовской Аравии, а также критиковал короля за деспотизм и террор, был убит 2 октября 2018 года на территории саудовского консульства Саудовской в Стамбуле.

Это преступление вызвало рост напряжённости в отношениях Саудовской Аравии с Турцией, США, а также некоторыми другими странами.

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