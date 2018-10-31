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Москва, 31.10.2018

В Верховной Раде заявили о катастрофической ситуации на Украине

«Expert Online» 2018

Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады Украины – заявил, что в настоящее время экономика страны находится в катастрофическом состоянии.

По его словам, на конец августа 2018 года, внешний долг «незалежной» составлял 47,5 млрд долл. Совокупный внешний долг и внутренний долг - около 75 млрд долл., передаёт РИА Новости.

При этом Рабинович подчеркнул, что в проекте бюджета Украины на 2019 года год обслуживание внешнего долга – главная статья расходов.

Как считает парламентарий, это значит, что нынешнее поколение, а также их дети и внуки стали заложниками этого бюджета.

«Мы должны пахать и пахать на этом МВФ, на этих 100 человек, у которых, оказывается, растут зарплаты какими-то космическими темпами», – резюмировал депутат, добавив, что власти Украины намеренно подняли тарифы на услуги ЖКХ для населения, объяснив это необходимостью получить помощь от МВФ.

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