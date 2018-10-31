В Зарядье состоится 10-часовой #БАХМАРАФОН

Первый российский музыкальный марафон состоится в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля ArsLonga и будет посвящен 333-ей годовщине со дня рождения великого композитора

10 ноября 2018 года в Москве состоится первый в России музыкальный марафон, посвященный 333-летию Баха. Музыка известного композитора прозвучит в Большом и Малом залах «Зарядья» с 12:00 до 22:00. Впервые в России будут непрерывно исполнены все концерты Баха для клавира, включая двух-, трёх-, четырехрояльные, а также оригинальные версии. В концерте примут участие признанные мастера исполнения музыки Баха из России и зарубежья, среди которых Евгений Королев, Александр Гиндин, Люпка Хаджигеоргиева, Максим Рубцов и Андрей Баранов. #БАХМАРАФОН станет кульминацией XVIII Международного музыкального фестиваля ArsLonga, стартовавшего 27 сентября с концерта в Симферополе. Руководитель фестиваля - Иван Рудин, российский пианист и дирижер.

Иван Рудин, дирижер, пианист, руководитель фестиваля:

«Идея проекта БАХ-333, частью которого является БАХМАРАФОН, родилась еще три года назад. Тогда ее поддержали мои друзья-музыканты – мы договорились провести весь 2018-ый под знаком Баха. Часть мероприятий уже прошли весной и летом, однако основная программа исполняется на фестивале ArsLonga.

Для меня Бах - это одно из тех невероятных природных явлений, которые вызывают огромное потрясение. Те, кто еще не открыл для себя этого композитора, в какой-то момент жизни обязательно придут к нему, потому что нельзя не познать чудо восхода солнца или магию заката. Бах превосходит значение таких понятий, как композитор, музыка или искусство. Его музыка отвлекает от суетности сегодняшнего дня и увлекает в свой, иной мир, в котором ты защищен от проблем.

В каждой ноте Бах остается Бахом. Кому бы он ни служил, находился ли на церковной должности или писал королю, в первую очередь, музыка его неразрывно связана с высшими силами. В каждой жанровой сфере - Бах удивителен, будь то Гольдберг-вариации, хорошо темперированный клавир или искусство фуги. Высшей степенью, кульминацией всего творчества считаю его хоровую музыку – например, Страсти или Мессы. Это - точка максимального выражения таланта и гения на земле».

Официальный сайт фестиваля: http://www.arslongafest.com/2018/

Билеты на #БАХМАРАФОН: https://zaryadyehall.com/afisha/barokko/bakh-marafon3/