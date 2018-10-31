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Москва, 31.10.2018

Венеция всё-таки утонула

«Expert Online» 2018
  • Венеция всё-таки утонула
Zuma/TASS

Из-за проливных дождей и сильного ветра, порывы которого достигали 130 км в час, в Венеции уже несколько дней действует кризисное положение.

Согласно последним данным, в этом крупном туристическом и научно-образовательный центре мира, одном из самых популярных мест на планете уровень воды поднялся до 1,56 метра. При этом затоплено 75% исторического центра города, передаёт РИА Новости.

В частности, почти полностью ушла под воду любимая миллионами туристов площадь Сан-Марко – здесь закрыты все магазины, сувенирные лавки и кафе, не ходит общественный транспорт.

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Не работает и легендарный Палаццо Дзагури. Выставочный зал на третьем этаже здания оказался полностью затоплен из-за вышедшего из строя туалета – нечистоты едва не погубили гобелены испанского художника Хуана Миро. По словам организаторов выставки, которую должны были открыть 1 ноября, стоимость каждого полотна составляет около 500 тыс. евро.

Жертвами природной стихии, обрушившейся на Венецию, стали 6 человек. Также десятки человек получили ранения различной степени тяжести. Поваленные сильным ветром деревья повредили линии электропередач, из-за чего без света остались более 150 тыс. жителей города.

Напомним, нынешнее наводнение в Венеции стало одним из самых сильных в послевоенной истории города. Однако до рекордных значений 1966 года дело к счастью не дошло. Тогда уровень воды в пределах города поднялся до 1,94 метра. Ещё 4 раза уровень воды в Венеции превышал 1,50 метра. Последний раз это случилось в конце 2008 года (1,56 метра).

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