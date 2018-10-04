Американские СМИ: «постпред США при НАТО пригрозила войной РФ ...по ошибке»

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бэйли Хатчинсон угрожала России превентивным ударом по ошибке, считает американское издание Daily Beast. Ранее американский дипломат обвинила в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года и пообещала, что Вашингтон рассмотрит возможность уничтожения ракет, которые якобы Москва производит в обход договора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова постпреда США, заявила, что Североатлантически альянс не осознает степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики.

Однако по мнению Daily Beast, во время беседы с журналистами посол Хатчинсон просто допустила оговорку и не хотела угрожать России военным ударом.

«Мы несколько лет пытаемся донести до России послание, что знаем об их нарушениях Договора (РСМД - ред.),- цитирует издание официальную стенограмму речи дипломата.- Конечно, мы хотим, чтобы они были удалены... Думаю вопрос ставился несколько иначе: что бы вы сделали, если текущее положение дел продолжало развиваться в том же направлении и достигло точки, когда мы будем полностью уверены, что они способны нанести удар. В этот момент мы окажемся перед необходимостью удалить ракеты, которые могут поразить любого нашего союзника в Европе, а также нанести удар по Америке в Аляске».

Слово «take out», употребленное послом Хатчинсон, прозвучало как угроза превентивного удара по России, отмечает издание. Однако эксперты Daily Beast утверждают, что она просто употребила неточное слово и имела в виду не нанесение удара, а то, что США разработают какие-нибудь средства защиты против таких ракет. Об оговорке позже написала и сама Хатчисон в своем Twitter.

Причина случившегося скандала, по мнению американсого издания, как в возрасте посла, которой уже 75 лет, так и в недостатке дипломатического опыта в решении проблем военной и особенно ядерной тематики. Кей Бэйли Хатчинсон больше привыкла к откровенным дебатам на республиканских праймериз в Техасе, чем к международной дипломатии, резюмирует автор статьи.