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Москва, 04.10.2018

Американские СМИ: «постпред США при НАТО пригрозила войной РФ ...по ошибке»

«Expert Online» 2018
  • Американские СМИ: «постпред США при НАТО пригрозила войной РФ ...по ошибке»
AP/TASS

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бэйли Хатчинсон угрожала России превентивным ударом по ошибке, считает американское издание Daily Beast. Ранее американский дипломат обвинила в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года и пообещала, что Вашингтон рассмотрит возможность уничтожения ракет, которые якобы Москва производит в обход договора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова постпреда США, заявила, что Североатлантически альянс не осознает степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики.

Однако по мнению Daily Beast, во время беседы с журналистами посол Хатчинсон просто допустила оговорку и не хотела угрожать России военным ударом.

«Мы несколько лет пытаемся донести до России послание, что знаем об их нарушениях Договора (РСМД - ред.),- цитирует издание официальную стенограмму речи дипломата.- Конечно, мы хотим, чтобы они были удалены... Думаю вопрос ставился несколько иначе: что бы вы сделали, если текущее положение дел продолжало развиваться в том же направлении и достигло точки, когда мы будем полностью уверены, что они способны нанести удар. В этот момент мы окажемся перед необходимостью удалить ракеты, которые могут поразить любого нашего союзника в Европе, а также нанести удар по Америке в Аляске».

Слово «take out», употребленное послом Хатчинсон, прозвучало как угроза превентивного удара по России, отмечает издание. Однако эксперты Daily Beast утверждают, что она просто употребила неточное слово и имела в виду не нанесение удара, а то, что США разработают какие-нибудь средства защиты против таких ракет. Об оговорке позже написала и сама Хатчисон в своем Twitter.

Причина случившегося скандала, по мнению американсого издания, как в возрасте посла, которой уже 75 лет, так и в недостатке дипломатического опыта в решении проблем военной и особенно ядерной тематики. Кей Бэйли Хатчинсон больше привыкла к откровенным дебатам на республиканских праймериз в Техасе, чем к международной дипломатии, резюмирует автор статьи.

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