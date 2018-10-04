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Культура
Москва, 05.10.2018

«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ или ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА»

«Expert Online» 2018
  • «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ или ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА»
предоставлено пресс-службой

Музыкальный сюрприз к 45-летию Сергея Безрукова при участии группы «Крестный папа»! Премьера!

Дата: 18 октября 2018г., начало 20:00

Площадка: Крокус Сити Холл

Возрастное ограничение: 12+

Многогранный, талантливый и всеми любимый Сергей Безруков к своему 45-летию подготовил для всех поклонников настоящий музыкальный подарок! По традиции день рождения Сергей всегда отмечает на сцене, приглашая на свой праздник весь зрительный зал. На этот раз всех гостей вечера ждет действительно нечто экстраординарное. 18 октября на сцене Крокус Сити Холла зрителей будет ждать музыкальный сюрприз: Сергей Безруков впервые выступит вместе со своей группой «Крестный папа».

С недавних пор актер, режиссер, продюсер и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков расширил круг своих творческих интересов, всерьез увлекся рок-музыкой и создал свою группу. Артист остается верным традициям рок-н-рольной школы и играет созвучную времени музыку, сохраняя при этом творческую независимость. Его узнаваемый тембр хорошо звучит в балладных и акустических песнях. Мир его героев – реальность, в которой главное место занимают человеческие чувства и отношения. Совсем недавно Сергей выпустил дебютный сингл «Не про нас», клип на который уже можно посмотреть на YouTube. В настоящее время к выходу готовится полноценный альбом Сергей Безрукова и группы «Крестный папа».

«Как и многие мои ровесники, я вырос на русском роке, - делится своей историей Сергей Безруков. - Лет с 12 фанател по группам «Аквариум», «Кино», «Алиса», ДДТ, заслушивался музыкой группы Queen. Сейчас большой поклонник группы Muse. Недавно вспомнил, что в школе на выпускном вечере мы делали концерт «Встреча одноклассников 30 лет спустя», в котором мы, якобы уже повзрослевшие, делились друг с другом, кто кем стал. Кто-то стал врачом, водителем, артистом, военным и так далее. А я, как ни странно, мнил себя рок-музыкантом, который вернулся из мирового турне, спел свою песню, аккомпанируя себе на гитаре. Это было еще до поступления в Школу-студию МХАТ. И вот, не прошло и 30 лет, как детские фантазии начали воплощаться. Уже став актером, я пробовал петь в фильмах и спектаклях. Много лет в спектакле «Хулиган. Исповедь» я пою Есенина с живым оркестром, и одна из песен, «Соловушка», написана мной как рок-композиция. Год назад в Губернском театре я выпустил музыкально-поэтический спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», в финале которого есть большой рок-блок. Чтобы подчеркнуть современное звучание Высоцкого, мы исполняем его песни в стиле рок, и большую часть песен пою я сам. Все это вылилось в создание новых песен и своей группы «Крестный папа».

Премьера песни «Не про нас» Сергея Безрукова & группы Крестный папа: www.youtube.com/watch?v=ESuJb6qYLbU

 

Премьера клипа «Не про нас»: www.youtube.com/watch?v=s8XFCbgQx9k

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