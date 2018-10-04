Борьба за пост губернатора Петербурга началась почти за год

По предложению Владимира Путина губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отставку. Он возглавит совет директоров «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), штаб-квартира которой расположена в городе на Неве. «До выборов будущего года» Северную столицу возглавит человек, приходящий с поста полпреда в СЗФО, опытнейший администратор, но не публичный политик.

С города на корабль

Сменить работу губернатора на пост главы ОСК Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко вечером 3 октября, встретившись с ним и со своим полпредом в Северо-западном федеральном округе Александром Бегловым в Эрмитаже перед переговорами с канцлером Австрии. Путин выразил Полтавченко благодарность за работу на посту губернатора, отметив, что под его руководством Петербург «изменился к лучшему». Срок полномочий губернатора истекал в сентябре 2019 года.

В качестве председателя совета директоров ОСК экс-губернатор заменит министра промышленности Дениса Мантурова. «Объединенная судостроительная корпорация» является крупнейшим судостроительным холдингом России, персонал которого насчитывает более 80 тысяч человек. Ее новый глава совета директоров получил инженерное образование и в 70-е годы около двух лет работал на оборонном предприятии, откуда ушел сначала на комсомольскую работу, а затем в КГБ.

Временно исполняющим обязанности губернатора «Северной столицы» назначен Александр Беглов. Интересно, хотя и вряд ли говорит о чем-то существенном, что и новый, и предыдущий руководители города родились в Баку, только с разницей в 3 года (Полтавченко старше). Оба инженеры, но если экс-губернатор получил специальность в области приборостроения, то врио главы города — инженер-строитель. В этом качестве он и начинал карьеру в Ленинграде, перейдя потом в горисполком, о чем еще речь впереди.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Александру Беглову было предложено «стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов», которые пройдут в будущем году 8 сентября. Эти слова некоторые комментаторы трактуют таким образом, что на сами выборы врио губернатора не пойдет. Так обстоит дело или нет, сказать сейчас невозможно, но это стало бы интересной возможностью вывести на губернаторские выборы свежего кандидата от власти, которому избиратели не смогли бы предъявить никаких ошибок, совершенных в их регионе.

За последние два года в СМИ появилось около десятка публикаций, содержащих информацию о скором уходе Георгия Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга. Тем не менее, это событие оказалось более резонансным, чем большинство подобных отставок. Со своего поста ушел глава одного из наиболее политически и экономически значимых регионов России.

Еще днем 3 октября сотрудники администрации губернатора расценивали сообщения о скорой отставке Полтавченко как очередную «утку». Но к вечеру его уход с поста главы региона стал одной из главных тем политической повестки.

Будущее формирует настоящее

Причины, по которым Полтавченко было предложено покинуть пост губернатора, как обычно, официально названы не были. Атмосфера отставки, максимально смягчающая ситуацию, и немедленно предложенное новое назначение, вместе с благожелательными словами президента говорят о том, что причина не в каких-то серьезных «ошибках в работе». Вероятно, что с учетом трудного для власти опыта недавнего единого дня голосования, важную роль сыграли опасения за перспективы губернатора на будущих выборах (они пройдут в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года). Как оценил эти перспективы президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, «глубокой внутренней убежденности в том, что это – единственно верная кандидатура» в Кремле не сформировалось.

Возглавив город, являющийся субъектом Федерации, в августе 2011 года, еще до возвращения губернаторских выборов, Георгий Полтавченко прошел через такие выборы в 2014 году. Они памятны, в частности, тем, что его потенциальный конкурент, популярнейшая в городе Оксана Дмитриева не была зарегистрирована в качестве кандидата, будучи заблокирована муниципальным фильтром. Партии «Справедливая Россия» и «Яблоко» даже заявили тогда о непризнании итогов губернаторских выборов.

А между тем, Георгий Полтавченко действительно хотел принять участие и в новых выборах. РБК цитирует его майское заявление: «Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок. Повторю еще раз — мне интересно работать губернатором Санкт-Петербурга».

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал СМИ мнение, согласно которому отставка Полтавченко была вполне ожидаема. Действия бывшего главы «северной столицы» вызвали множество нареканий со стороны жителей Петербурга, заметил он. И потому в рамках новой волны ротации губернаторов смещение Полтавченко стало лишь вопросом времени.

Интриги в ситуацию добавляет то, что еще за несколько дней до отставки Полтавченко, о своих претензиях на участие в выборах главы Петербурга заявила Ксения Собчак. Для кампании, которая пройдет почти через год, заявление казалось несколько преждевременным. Теперь политик и телеведущая утверждает, что причиной смещения губернатора стали именно ее кандидатские амбиции. По ее словам, власти побоялись участия в борьбе за кресло губернатора настоящего «демократического кандидата». Судя по ее заявлениям вечером 3 октября, намерения бывшего кандидата в президенты стать кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга нисколько не поколебались. С той только оговоркой, что если оппозиции удастся объединиться и при этом будет выдвинут более достойный кандидат, она уступит ему место, говорит Собчак.

Временное, это самое постоянное

Что касается назначения на должность врио губернатора Петербурга Александра Беглова, то оно стало для него уже повторным, что едва ли не уникально. Временно исполняющим обязанности главы региона он успел побывать еще в 2003 году.

Свою, если можно так сказать, политическую карьеру Александр Беглов начинал в 1986 году в исполкоме Ленинградского Совета народных депутатов (куда, в известном смысле, теперь и вернулся). В 1990-х годах он работал в коммерческих структурах, затем был старшим научным сотрудником Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Впоследствии — возглавлял администрацию Курортного района Санкт-Петербурга. В 2002 году работал руководителем канцелярии городской администрации. Вскоре губернатор Владимир Яковлев назначил его вице-губернатором. После отставки Яковлева он и оказался временно исполняющим обязанности главы города. Но губернатором тогда стала Валентина Матвиенко.

В 2004 году Александр Беглов занял важный пост начальника Контрольного управления президента России, впоследствии став замглавы администрации президента, когда ее возглавлял Сергей Нарышкин. Побывав затем полпредом в Центральном федеральном округе, с декабря 2017 года он был переведен на аналогичную позицию в Северо-западный федеральный округ.

Несмотря на кадровые перестановки, сам политик и его семья продолжали жить в «северной столице». Супруга Беглова и его зять возглавляют комитеты в администрации Санкт-Петербурга. Дочери политика также в разное время занимали руководящие посты во властных структурах города.

Жителям Санкт-Петербурга Беглов известен как весьма консервативный политик. Во время встречи со студентами Санкт-Петербургского Политехнического университета в марте 2018 года он сравнил политическое руководство России с войском царя Леонида в Фермопилах. По словам Александра Беглова, приоритетными задачами для России на данный момент являются создание нового ядерного супероружия, модернизация армии и победа в противостоянии с Западом. Лишь посте достижения этих целей, пояснил он, возможно будет перенаправить ресурсы на внутреннее развитие. И все же ресурсы на развитие Петербурга, а оно городу необходимо, новый врио губернатора наверняка начнет изыскивать уже сейчас.