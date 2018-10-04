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Москва, 06.10.2018

Чем покупателей удивит iPhone XS, XS Max и XR

«Expert Online» 2018

Буква «s» в новых iPhone говорит о том, что их дизайн остался почти неизменным. Прочность стекла iPhone Xs является самой высокой среди всех существующих смартфонов, однако результаты краш-тестов показывают, что его все равно можно довольно легко разбить.

Обычный Xs является копией выпущенного в прошлом году X. Самое большое внимание привлечет к себе IPhone Xs Max. Он оснащен увеличенным экраном, который обеспечивает возможность комфортного просмотра фильмов, чтения новостей и развлечений при помощи игр. Размеры Xs Max являются такими же, что и у iPhone 8 Plus, а диагональ дисплея составляет шесть с половиной дюймов. В настоящее время единственная проблема с Xs Max состоит в оптимизации приложений, которые функционируют некорректно, несмотря на то, что соотношение длины и ширины у него не отличается от X. Причина заключается в том, что размеры «моноброви» с фронтальной видеокамерой и сенсорами не изменились по сравнению с компактной «десяткой», тогда как масштабирование приложений производится под новый дисплей. Продажа новых iPhone Xs, Xr и Xs Max: https://www.iqmac.ru/.

iPhone Xs – это первый смартфон, оснащенный семинанометровым процессором Apple A12. Объем оперативной памяти Xs и Xs Max равен 4 Гб. Благодаря этому оба устройства демонстрируют наилучшие результаты при проведении синтетических тестов. Но надо понимать, что эти тесты слабо отражают действительное положение вещей. Различия в скорости работы между iPhone 8, X и Xs обнаруживаются, только если разместить их друг возле друга и начать запуск приложений одновременно. При этом разница исчисляется десятыми долями секунды. Зато запуск тяжелых игр на Xs занимает существенно меньше времени.

То же самое относится к быстроте срабатывания Face ID – какие-либо заметные перемены в быстродействии, подобные тем, которые были при переходе к Touch ID 2.0 в iPhone 6s, отсутствуют. Важнее увеличение угла обзора у камеры TrueDepth, благодаря чему теперь разблокировка смартфона может быть произведена с любой дистанции и угла, тогда как прежде устройство почти всегда надо было размещать напротив лица.

Другое преимущество новых процессоров состоит в снижении потребления энергии. При увеличившейся производительности продолжительность работы iPhone Xs на тридцать минут превышает продолжительность работы X, а для Xs Max разница составляет полтора часа. Это означает, что Xs теперь может функционировать при большой нагрузке целые сутки, а Xs Max – двое суток.

В Xs пользователи iPhone X чего-то принципиально нового не увидят, так что смысла в обновлении мало. Зато Xs Max и Xr выглядят интересными.

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