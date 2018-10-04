Германия решила не запрещать дизельные автомобили

В столице ФРГ прошла важная встреча представителей власти и немецкого автопрома, на котором фактически решалась судьба «дизеля». Шестичасовое совещание спасло дизельные автомобили, которым собирались запретить появляться на улицах городов. Впрочем, многочисленные защитники окружающей среды и зеленые очень надеются, что «казнь» дизелю отсрочили ненадолго.

Совещание, главными противниками на котором были два министра: Андреас Шауэр транспорта и Свенья Шульце – защиты окружающей среды, прошло в бурной атмосфере, хотя и закончилось, как считают участники, компромиссным решением.

Согласно плану экологов, дизельным автомобилям запретили появляться на центральных улицах 14 самых грязных городов Германии, где загрязнение превышает 50 микрограммов двуокиси азота в кубометре воздуха. Кстати, в ЕС подобное превышение в 65 населенных пунктах. В Германии наиболее сложная ситуация с воздухом в Гамбургу Мюнхене, Кельне, Штутгарте и Дюссельдорфе.

Главная задача плана, по словам Андреаса Шауэра, кстати, члена Христианского социального союза (CSU), входящего в правящую коалицию, избежать запретов. Решено избежать этого, предложив примерно 1,4 млн владельцев дизельных автомобилей обменять их на новые машины с зачетом цены сданных «дизелей» или провести модернизацию системы выхлопа за счет автопроизводителей.

Речь идет в первую очередь о наиболее «грязных» дизельных машинах, отвечающим стандартам Euro 4 и Euro 5. Daimler, к примеру, готов продавать свои последние модели на 5 тыс. евро дешевле тем, кто готов сдать старые «дизели». Примеру Daimler последовали Volkswagen и BMW.

В соглашении говорится и об установке нового оборудования – систем выборочного каталитического уменьшения выбросов двуокиси азота. Стоимость такой модернизации составит порядка 3 тыс. евро. Шауэр с автопроизводителями настаивает на более дешевом варианте апгрейда имеющейся электроники.

Похоже, за столом переговоров удалось хотя бы отчасти урегулировать противоречия между министерствами транспорта и окружающей среды. В основе их разных подходов к проблеме чистоты воздуха лежат политические разногласия: министерства возглавляются консерваторами из CSU и социал-демократами соответственно.

Андреас Шауэр утверждает, что установка каталитических систем возможна только для «дизелей» стандарта Euro 5, потому что на машинах Euro 4 она может негативно отразиться на мощности двигателя и увеличить расход топлива. Свенья Шульце же считает, что такие системы – единственный способ очистить воздух в немецких городах.

Объединяет соперников необходимость помешать прямой запрет дизельных автомобилей и желание как можно больше облегчить автомобилистам в материальном плане переход на более чистые машины.

«Мы хотим избежать запретов таких автомобилей, а там, где это неизбежно, смягчить последствия этого для граждан»,— говорится в заявлении участников совещания.

Свенья Шульце может считать победительницей: в проекте отражена позиция экологов по каталитическим системам, хотя Андреас Шауэр до сих пор считает, что лучше производить электронный апгрейд за счет автопроизводителей.

Впрочем, министр транспорта ФРГ отыгрался, настояв, чтобы Германия поддержала призыв Еврокомиссии снизить к 2030 году содержание двуокиси азота в выхлопных газах до 30%. Это намного меньше 50%, на которых настаивала Шульце.

Предлагая автомобилистам выбор, власти надеются, что большинство выберет обмен на сверкающие новые авто. В правительстве, конечно, хотят защитить автопром, в котором занято до 800 тыс. человек и который, по некоторым данным, дает Германии до четверти ВВП.

В то время, как Шауэр и Шульце, по крайней мере, на публике помирились, зеленые сдаваться не намерены. Их борьбе способствует не стихающий Дизельгейт, начавшийся в 2015 г., когда Volkswagen признался, что сфальсифицировал данные по содержанию в выхлопных газах двуокиси азота и других вредных веществ более чем на 11 млн своих машин. После VW в скандале «отметились» и многие другие автопроизводители.

Второе обстоятельство, которое играет на руку зеленым и экологам, это участие в решении проблемы немецких судов, которые постановили, что городские власти для очищения воздуха могут сами запрещать дизельные автомобили. В феврале этого года Федеральный административный суд Германии разрешил городским властям по своему усмотрению запрещать дизельные автомобили. Гамбург первым из немецких городов в мае решил запретить дизельные автомобили на двух улицах. Франкфурт и Штутгарт уже запланировали введение таких запретов в следующем году.

Кстати, проблема с «дизелями» в Германии не ограничивается только немецкими автопроизводителями. Машины, работающие на дизельном топливе, выпускают и автопроизводители из других стран.