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Москва, 04.10.2018

Плохая новость для доллара

«Expert Online» 2018
  • Плохая новость для доллара
Zuma\TASS

Доминирование доллара в мировой финансовой системе становится все более зыбким. По мнению Bloomberg, США придется серьезно скорректировать собственную политику, чтобы сохранить «непомерную привилегию» страны-эмитента главной резервной валюты

На этот парадокс многие обращают внимание. Доля экономики США в глобальной экономике снижается уже не одно десятилетие. Президент Трамп за полтора года вышел из ряда международных организаций и договоров и отказался играть традиционную роль лидера свободного мира. Но все это не мешает американскому доллару оставаться, как говорится в пословице, всемогущим.  

Согласно последнему исследованию экономистов ЕЦБ, доля американской валюты в глобальном долге составляет порядка 66%. Такая же доля у американского доллара и в мировых валютных резервах. В долларах оценивается нефть и золото и многие другие главные товары и ресурсы. Угроза «отключения» от мировой финансовой системы, в основе которой все тот же доллар, пугает всех без исключенияBloomberg считает, что не будет преувеличением сказать, что ценность доллара для США сопоставима с парой-тройкой ударных авианосных групп. 

Парадокс доллара остается и сейчас, но сейчас он начинает меняться. Немало стран, ранее пусть и без какой бы то ни было охоты принимавших доллар, сейчас начинают бороться с его засильем. 

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, к примеру, обратил внимание европейцев на абсурдный, по его убеждению, факт: европейские компании покупают европейские самолеты не за евро, а за доллары. 

В марте этого года Пекин бросил перчатку доминированию «американца» на глобальном энергетическом рынке и предложил торговать нефтяными фьючерсами в юанях. Россия в этом году резко сократила активы в американском долге, т.е. в долларах. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал в августе журналистам, что хочет абсолютно независимые от США финансовые инструменты. 

Конечно, глобальные изменения в мировом валютном балансе - плохая новость для доллара. Для США потеря долларового доминирования – серьезная угроза. 

Последние события, в которых четко прослеживаются признаки бунта против доллара - симптом американского изоляционизма. 

Главная угроза для доллара сейчас – санкционная «игла», на которую, похоже, подсели Соединенные Штаты. Особенно опасны для «американца» санкции против Ирана и торгующих с ним стран. Об опасности перебора с санкциями, кстати, предупреждал еще в 2016 году Джейкоб Лью, министр торговли при президенте Обаме. После введения против Тегерана санкций европейские страны начали открыто работать над созданием такой системы платежей, которая позволит европейским компаниям продолжить работать с Ираном и при этом не бояться попасть под действие американских санкций. 

Пока доллар чувствует себя в относительной безопасности, потому что его главные конкуренты – евро и юань слабы.  

В долгосрочной перспективе самая серьезная опасность для «американца» кроется в дилемме Триффина. Экономист Роберт Триффин еще в 1959 г. заметил, что для перебойного снабжения долларами мировой финансовой системы нужен постоянный дефицит платежного баланса США, но такой дефицит, в свою очередь, снижает доверие к доллару, поэтому для укрепления доверия необходим профицит. 

Конечно, у доминирования доллара есть и минусы. Спрос на них повышает обменный курс и делает американские товары менее конкурентоспособными. При покупке иностранных товаров, которые можно делать в Америке, американские рабочие теряют свои рабочие места.  

К тому же, накапливание долларовой массы за границей означает перемещение богатств в другие страны. Опасность тут состоит в том, что другие страны теоретически могут неожиданно предъявить спрос на американские товары. 

Это серьезные опасности, но выгоды многократно их превосходят. Поэтому Вашингтон сейчас еще сильнее, чем раньше заинтересован в сохранении его главной мировой валютой.  

Первый способ сохранить трон – дипломатический, при помощи союзов. Второй – сделать доллары доступными для всех партнеров, что ФРС, кстати, и делала при Бернанке во время финансового кризиса при помощи валютных свопов, соглашений между центробанками об обмене валютами. Но, не исключено, самый действенный – отказаться от использования доллара в качестве оружия как против врагов, так и против союзников. 

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