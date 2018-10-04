Хозяин слова: Никол Пашинян снова спровоцировал беспорядки в Армении

Никол Пашинян использует уличную политику для того, чтобы реализовывать свои внутриполитические задачи. Но делается это ценой дальнейшей разбалансировки армянской государственности.

Каким ты был, таким ты и остался

В Ереване вновь штормит. Люди выходят на улицу с политическими лозунгами, требуя проведения досрочных выборов. Инициатором акций протеста снова стал Никол Пашинян. Уже не в статусе лидера радикальной оппозиции, а в не совсем подходящем для этого качестве респектабельного главы правительства. Премьер-министр направляет народный гнев на парламент, который делает все возможное для того, чтобы не допустить проведения в стране досрочных парламентских выборов. Пашинян же хочет организовать их до конца года. Теоретически, правда здесь на стороне премьера. Армении действительно нужны досрочные выборы.

Во-первых, для того, чтобы прекратить бардак во власти. Где это видано, чтобы правительственный блок в парламенте занимал лишь 20% мандатов, а 80% приходилось на долю оппозиции? Естественно, это никак не способствует стабильности (в которой так нуждается экономика, инвесторы и общество), поэтому население должно решить, кто в Ереване власть. Решить не криками на уличных площадях, а бюллетенями на избирательных участках.

Во-вторых, сформированная вертикаль власти и получение премьером большинства в парламенте наконец-то могут дать ответ на вопрос: «кто такой господин Пашинян, и что он может»? Перед премьер-министром исчезнут тогда все юридические препоны, и он сможет начать реализовывать ту самую масштабную программу реформ, которая должна привести к модернизации армянского государства. «Для того, чтобы положить конец революционным процессам, должен быть сформирован легитимный парламент. Революция завершится, и тогда правительство не сможет списывать свои упущения на революцию или контрреволюцию», — заявил порталу NEWS.am армянский политолог Армен Бадалян.

Для махинации нужно доверие

Поэтому, по идее, Пашинян должен был объявить о досрочных выборах еще несколько месяцев назад, после своего прихода к власти. Но он этого не сделал, назначив досрочные выборы в парламент на конец весны — начало лета 2019 года. Таковы были условия его сделки с представителями бывших властей в парламенте (часть которых либо поддержала избрание Пашиняна премьером, либо не мешала этому процессу). Республиканская партия, Дашнаки, «Процветающая Армения» — все они понимали, что проведенные на волне революционной эйфории выборы закончатся для них с весьма плачевными результатами. И попросили год на осмысление новых реалий и приспособление к ним, а также на принятие нового избирательного кодекса. Пашинян согласился.

Сейчас же премьер, будучи хозяином своего слова, взял его назад. Сложно сказать, что именно заставило его передумать. То ли более чем успешные результаты муниципальных выборов в Ереване (где его блок взял 57 из 65 мест), то ли понимание того, что за оставшиеся 6-8 месяцев его правления волна эйфории спадет, и население увидит, что премьер-министр Пашинян занимается популизмом и не хочет, или не может, проводить системные реформы. Поэтому глава правительства заявил о том, что победа на выборах в Ереване стала мандатом населения на досрочные выборы в парламент. Чтобы выиграть их с максимально возможным для себя счетом.

Проблема в том, что в силу специфики армянского законодательства назначить эти выборы самостоятельно Пашинян не может. Парламент прекращает свои полномочия досрочно лишь в том случае, если премьер подаст в отставку, а парламент досрочно не проголосует за новую кандидатуру. То есть должен быть консенсус по поводу такой, своего рода, махинации между парламентариями и самим Пашиняном. Должно быть доверие. Однако его нет, и премьер сомневается в том, что депутаты выполнят свою часть сделки. Например, после отставки Пашиняна не решат выдвинуть своего кандидата и проголосовать за него.

Для недоверия есть все причины. Ведь парламент категорически против досрочных выборов, а точнее, три основные его партии. Они к ним не готовы. Поэтому парламентское большинство решило сопротивляться. В частности, дополнило регламент работы органа рядом поправок, которые позволяют просто откладывать заседания парламента в случае внештатных ситуаций. «Предлагаемая процедура очень проста: заседание парламента РА прерывается до тех пор, пока не будут восстановлены предпосылки для нормального хода заседания», — говорится в заявлении Республиканской партии.

Заигрался

Подобная фронда и побудила Пашиняна задействовать улицу для давления на упрямых депутатов. По призыву премьера и (конечно) при полном бездействии правительства население заблокировало здание парламента. Продержав депутатов в осаде несколько часов и показав им свою силу, Пашинян отправился к ним на переговоры. А не добившись уступок, премьер заявил о готовности продолжать давление и фактически объявил войну парламентским партиям. «Мы будем искоренять их с политического поля. Контрреволюция в Армении не пройдет», — цитирует его заявление издание EurAsia Daily.

Возможно, некоторые эксперты скажут, что у премьер-министра попросту нет иных, кроме улицы, инструментов давления на своих противников. И они будут правы. Однако Никол Пашинян не хочет понимать, что он не на рынке, не на бандитской стрелке и даже не на деловых переговорах, где продавливание оппонента любыми средствами оправдано.

Парламент — орган государственной власти, и публичное унижение, которым он (не депутаты, а именно сам институт) подвергается со стороны толпы, создает очень опасный прецедент. Население начинает привыкать к уличному шантажу. Не к выражению своих мыслей и требований, а именно к шантажу майданного типа.

Тем самым демонтируются сами основы государственности, а власть оказывается подвержена уличному популизму и рискует оказаться, выражаясь римскими терминами, в руках «солдатских премьеров». Для государства, находящегося в осаде, окруженного двумя превосходящими его по мощи врагами и срочно нуждающемуся в сложных, системных и (в каких-то моментах) непопулярных реформах, такие эксперименты попросту недопустимы.