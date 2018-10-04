Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 04.10.2018

Индия намерена закупить у России танки «Армата»

«Expert Online» 2018

Индия намерена приобрести у России 1770 перспективных боевых машин (FRCV) для замены устаревших  боевых танков Т-72, сообщает индийская газета The Economic Times.

Основным претендентом на покупку является танк T-14 «Армата». Контракт, который оценивается в сумму более 4,5 миллиарда долларов, будет подписан уже в этом году, сообщает издание.

Сообщается, что в настоящее время в России с визитом находится индийская делегация, которая пробудет в Москве 6 дней. В том числе ожидается и встреча с представителями российского Минобороны

Ожидается, что военные двух стран обсудят «Армату», пишет газета.

Напомним, что 70% вооружения Индии является советского и российского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара предвещает шок
      Курс доллара предвещает шок
    2. Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
      Российская компания преподнесла портам Прибалтики неприятный сюрприз
    3. В Германии оценили «маневр» Москвы в защиту «Северного потока — 2»
      В Германии оценили «маневр» Москвы в защиту «Северного потока — 2»