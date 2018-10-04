Индия намерена закупить у России танки «Армата»

Индия намерена приобрести у России 1770 перспективных боевых машин (FRCV) для замены устаревших боевых танков Т-72, сообщает индийская газета The Economic Times.

Основным претендентом на покупку является танк T-14 «Армата». Контракт, который оценивается в сумму более 4,5 миллиарда долларов, будет подписан уже в этом году, сообщает издание.

Сообщается, что в настоящее время в России с визитом находится индийская делегация, которая пробудет в Москве 6 дней. В том числе ожидается и встреча с представителями российского Минобороны

Ожидается, что военные двух стран обсудят «Армату», пишет газета.

Напомним, что 70% вооружения Индии является советского и российского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.