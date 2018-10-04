Когда Москва сможет отказаться от доллара во внешней торговле

3 августа информационное поле России породило сенсацию – впервые было официально подтверждено, что российское правительство намерено провести дедолларизацию российской экономики.

Долларовый экстремизм

Саму идею дедолларизации озвучил еще на Дальневосточном экономическом форуме в сентябре глава ВТБ Андрей Костин. Только так, по его словам, российская экономика может минимизировать значение американских санкций. Но еще летом на саммите БРИКС в Йоханнесбурге поставил под сомнение будущее доллара как мировой резервной валюты Владимир Путин.

Ситуация действительно крайне непростая, если не тупиковая. США вошли в санкционный раж, и вводят против Москвы санкции одни за другими. Прекратить этот поток сознания Кремль не может – хотя бы потому, что причиной санкций является не столько российское поведение, сколько внутриполитические разборки в США, в частности продолжающийся крестовый поход либералов против Трампа (которого считают чуть ли не российским агентом).

Более того, воодушевленные конгрессмены постоянно угрожают Москве введением не просто новых, но и более тяжелых санкционных ограничений. Взять хотя бы список «Санкций из Ада», в которых есть запрет российским госбанкам проводить расчеты в долларах. Эксперты говорят, что это практически невозможно – однако сами разговоры об этом оказывают дестабилизирующее влияние на российскую экономику. Поэтому лучше начать снижать свою зависимость от доллара уже сейчас, чем дальше страдать от слухов. И вообще, как говорилось в одном фильме Гая Ричи, не стоит недооценивать предсказуемость тупизны.

К счастью, в этот раз российские власти вовремя отреагировали на начавшееся обсуждение дедолларизации, и не позволили противникам и просто паникерам распространить свою версию происходящих событий (якобы Кремль хочет изъять доллары из оборота, перевести долларовые вклады населения в рубли и т.п.). 3 октября пресс-служба правительства обнародовала контуры будущей дедолларизации, пояснив, в частности, что она не означает «запрета на доллар». Министр финансов Антон Силуанов, со своей стороны, оперативно и понятно разъяснил реальную суть процесса, дав понять, что ни аргентинского (перевод денежных средств в национальные валюты), ни узбекского (запрет свободного хождения иностранных валют) сценария в России не будет. «Правительство не собирается исключать хождение доллара и принудительно конвертировать долларовые сбережения в рублевые», — обещал глава Минфина. По его словам, власти сейчас лишь сосредоточатся на уходе от доллара во внешнеторговых операциях: к евро, рублю или национальных валютах.

Достало всех

Тут действительно есть над чем работать. Сейчас в российской внешней торговле на долю доллара приходится до 70% поступлений от экспорта и 37% импортных платежей. Правительство собирается убеждать российские компании уходить на торговлю в других валютах, прежде всего в рублях, при этом убеждать не силой. «Будем делать налоговые преференции, будем говорить о более ускоренном порядке возврата расчета по валютным выручкам, возврата НДС по экспортным поставкам, будем создавать стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте», — поясняет Антон Силуанов.

Что же касается внешних партнеров, то они, как считают в Кремле, уже давно готовы. Ведь, как еще раз отметил в среду 3 октября на Энергонеделе в Манеже Владимир Путин, США сами подрывают доверие к доллару как к главной резервной валюте. Это стратегическая ошибка, поскольку доллар в качестве мировой валюты является не меньшим инструментом поддержания американского лидерства, чем армия, флот или даже Голливуд. И сейчас «с учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах», — говорит Путин.

Список таких желающих большой: в нем все те, кто уже страдает от долларового экстремизма администрации Трампа или же боится пострадать. «Европейцам выгоден переход на евро, потому что сейчас им приходится учитывать риски, связанные с колебаниями курсов доллара и евро. Отказаться от долларовых расчётов хотят страны БРИКС, Иран, Турция, с которой мы ведём переговоры по этому вопросу», — уверен председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Процесс лет на пять

Тем не менее, не всегда наши (и не только наши) желания совпадают с возможностями. Дедолларизация внешней торговли действительно политически целесообразна, однако в экономическом плане ее провести очень сложно. Для полноценного перевода двусторонней торговли в нацвалюты желательно, чтобы эта торговля с конкретной страной шла без перекосов. Если экспорт России в Турцию составляет несколько более 18-ти миллиардов долларов, а импорт из Турции – три с небольшим, то при торговле в национальных валютах у российской стороны начнет накапливаться большой избыток лиры, а туркам будет остро не хватать рублей.

Со странами евразийского интеграционного пространства Москва уже торгует преимущественно в рублях (доля российской валюты составляет 76%), и более того, 25% платежей между Белоруссией и Казахстаном тоже происходят в рублях. Но это лишь потому, что Россия – доминирующая экономическая держава в регионе и крупнейший торговый партнер данных стран. Захотят ли другие партнеры России торговать с ней в рублях на фоне того, как российский Центробанк не может или не хочет удерживать российскую валюту от скачков?

Впрочем, проблемы с надежностью не только у рубля, но и у валют тех стран, которые хотят уйти от доллара. В чем мы с ними будем торговать? В турецкой лире, которая за это год рухнула на треть? В иранском риале, который шатается из-за конфликта с США и в ноябре еще больше обесценится из-за введения мощнейшего пакета американских санкций? Торговля всех со всеми в юанях так же нецелесообразна. Остается лишь евро, который теоретически может заменить доллар (в мировой торговле оборот в европейской валюте действительно уже приблизился к американской).

Однако проблема в том, что долгосрочные контракты (к которым относятся, например, нефтегазовые контракты) должны оплачиваться не просто надежной, а гипернадежной валютой. К сожалению, евро уступает в надежности своему американскому визави – сказываются серьезные проблемы Еврозоны, в частности нерешенный (и, по мнению некоторых) нерешаемый вопрос с итальянским госдолгом.

Поэтому большинство экономистов сходится в том, что ускоренно провести дедолларизацию российской экономики не получится. К счастью, правительство это понимает и торопиться не будет. Авторы идеи намекают на то, что сейчас будет лишь задан тренд процессу. По словам застрельщика, Андрея Костина, процесс займет минимум 5 лет. И чем больше США будут злоупотреблять своим контролем за долларом, тем больше российские (и не только российские) власти будут понимать, что дедолларизация стоит свеч.