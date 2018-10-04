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Москва, 06.10.2018

Критерии, которым должно соответствовать надежное и безопасное такси

«Expert Online» 2018

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, а что собственно говоря нам известно о такой услуге, как такси? Для большинства из нас это просто авто, водитель которого в любое время дня и ночи довезет до места назначения.

А ведь самое главное в такой поездке безопасность. Но пассажиры в борьбе за низкой стоимостью нередко ею пренебрегают. Итак, каким же критериям должна соответствовать хорошая служба такси?

Техническое состояние транспортного средства

Один из основных критериев безопасной поездки, если вы, к примему, решили заказать таки в аэропорт https://taxiblizko.ru/sheremetevo/ – исправность автомобиля. Именно об этом перевозчик и должен в первую очередь беспокоится. Поэтому не стоит доверять свою жизнь и здоровье компаниям, которые не заботятся об обновлении автопарка. Обращайте внимание на фирмы, не первый год предоставляющие услуги такси.

Как правило, они готовы дать клиенту максимально исчерпывающую информацию о своей работе. Кроме того, у некоторых из них имеется собственное СТО. Благодаря чему не только их машины всегда находятся в исправном состоянии, но и при необходимости они готовы предоставить помощь другим водителям.

Важный совет! Всегда пристегивайтесь во время поездки, даже если вы находитесь не на переднем сиденье. Если же в авто отсутствуют ремни безопасности – это должно стать для вас веской причиной отказа от поездки.

Компетентный персонал

Не секрет, что работа с людьми сопровождается постоянными стрессами и такси – не исключение. Поэтому водитель должен уметь контролировать свои эмоции в любой ситуации. Кроме того, он должен опрятно выглядеть и держать в чистоте транспортное средство.

Вряд ли все эти критерии хорошего сервиса соблюдают частники, стоящие у выходов из вокзалов, торговых центров и метро. Плюс ко всему и стоимость их услуг неоправданно завышена, да и о безопасности пассажиров мало кто из них печется.

Финансовая защищенность

Кроме физической защищенности немаловажным нюансом является и финансовая безопасность. Выбирая перевозчика не будет лишним поинтересоваться имеющейся страховкой для пассажиров, наличием счетчика и возможностью предоставить чек за оказание услуг. В случае возникновения конфликтной ситуации, диспетчер должен быть готов помочь решить все спорные моменты.

Некоторые компании могут предложить своим клиентам самостоятельно рассчитать стоимость поездки. Для этого на официальном сайте имеется специальный калькулятор либо же можно скачать соответствующее приложение для смартфона.

Надежные компании всегда заботятся о своих клиентах, поэтому учитывают все вышеперечисленные требования.

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