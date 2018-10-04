Мировая экономика на грани новой финансовой паники, считают в МВФ. Суммарный долг уже значительно превысил уровень 2008 года. Неспособность реформировать банковскую систему может стать тем самым спусковым крючком, который запустит финансовый кризис в масштабах всей планеты.

МВФ предупреждает в Отчете по финансовой стабильности, что правительства многих стран и регуляторы не смогли провести все реформы, необходимые для защиты финансовой системы от безрассудных и опрометчивых поступков банкиров и финансистов. Уровень долга в масштабах планеты сейчас значительно выше долга в 2008 году, в год последнего мирового финансового кризиса. Имеется риск, говорится в заявлении МВФ, что отдельные части финансовой системы могут спровоцировать панику в масштабах всей планеты.

Директора-распорядителя МВФ Кристину Лагард особенно беспокоит долг как частного, так и общественного секторов, который сейчас на 60% превышает показатель десятилетней давности. Долг вырос до астрономической суммы в 182 трлн долларов. Правительства и компании в развивающихся странах сейчас очень уязвимы перед ростом ключевых ставок в США, который может спровоцировать отток капиталов и дестабилизировать их экономики.

В последние 10 лет много было сделано для увеличения резервов банков и ужесточения функции надзора над финансовым сектором. Резкий рост кредитования так называемыми «теневыми банками» в Китае и провал попыток наложить жесткие ограничения на страховые организации и менеджеров по управлению капиталами, которые распоряжаются огромными инвестиционными фондами, являются, уверены экономисты МВФ, особым поводом для беспокойства.

Развитие международных банков типа JP Morgan и Industrial and Commercial Bank of China до превышающих уровень 2008 г. размеров, вызывает страхи, что они слишком велики, чтобы разориться.

Экс-премьер Великобритании Гордон Браун сказал в сентябре, что глобальная экономика, как «лунатик», движется прямиком в финансовый кризис. Опасность нового кризиса, по мнению Брауна, в том, что сейчас с ним некому справляться, потому что мы живем в мире, в котором нет лидера.

В отдельном анализе МВФ предупреждает, что мировой экономике для предотвращения второй Великой депрессии придется преодолеть многие вызовы. Огромный рост заимствований корпорациями и правительствами под низкие процентные ставки ограничил потенциал роста всех стран, а не только тех государств, которые пострадали от кризиса наиболее сильно.

«Последовательность «повторных толчков» и решения отрасли, последовавшие после банкротства Lehman, привели к мировой экономике, в которой среднее соотношение долга к ВВП составляет сейчас 52%, хотя перед кризисом 2008 г. оно было 36%.

Балансы центробанколв особенно в развитых экономиках в несколько раз больше, чем накануне кризиса десятилетней давности. Доля развивающихся экономик в ВВП планеты по паритету покупательской способности достигла 60%. Между тем, перед кризисом 2008 г. она была значительно ниже – 44%. Это, кстати, свидетельствует о слабом восстановлении после кризиса развитых стран.