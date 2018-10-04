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Москва, 04.10.2018

Путин назвал приемлемые для России цены на нефть

«Expert Online» 2018

Россию устроит цена $65-75 за баррель нефти, сообщил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Президент Трамп… считает, что эта цена высока. Но мне кажется, что он отчасти прав. Нас вполне устроит $65-70-75 за баррель», —  сказал президент, который уверен, что для эффективной работы российских энергокомпаний и инвестиционного процесса этого достаточно.

При этом Путин заявил, что текущая ситуация с высокой ценной на нефть  - заслуга  американской администрации.

«Вот эти ожидания от введения санкций в отношении Ирана, политические проблемы в Венесуэле. Смотрите, что в Ливии происходит — государство разрушено, вот результат безответственной политики», - сказал глава государства.

Путин уверен, что все это скажется на мировой экономике в целом.

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