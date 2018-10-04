Новинки осени

Сила, равновесие, энергия. Одним словом: спорт. От фехтования до коньков, от бокса до тенниса, в осенне-зимней коллекции 2018 Furla интерпретирует основные спортивные дисциплины в моду, опираясь на идею движения и перенося ее в царство роскоши и заботы о себе.

Новая коллекция сочетает в себе комфорт и эксперименты, функциональность и динамизм. Коллекция сумок Furla для сезона осень-зима 2018 характеризуется аккуратными линиями, элегантными геометрическими формами и отделкой ультра-технологичными материалами: различными видами кожи, практическими деталями и широким применением таких приемов, как термосклеивания при создании аксессуаров. Таким образом, сумки приобретают прочную структуру и сильную индивидуальность - это касается в первую очередь моделей tote и ручных сумочек, а также практичность, характерную рюкзакам, выполненным в широкой цветовой палитре и различных материалах. Веселая сторона спорта показана с помощью деталей - сверкающих ремней и карманами. Функциональность и возможность самостоятельной доработки моделей - еще одни важные характеристики коллекции. А еще в осенней коллекции Furla стартовали продажи специальной версии легендарной модели Metropolis. Купить данную модель сумки можно исключительно в интернет-магазине www.furla.com. Новая версия Metropolis осень-зима 2018 из гладкой стеганой кожи, ее можно носить в руке или через плечо в зависимости от образа и настроения. В дизайне сумочки представлены элементы в виде романтических волн, украшающих как сам корпус, так и клапан, а также ручка и кожаный ремешок с золотой застежкой. Данная модель Furla Metropolis представлена в двух цветах - черном и темно-красном, а также в среднем и маленьком размерах.