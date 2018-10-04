Ноябрьские выборы в США: состоится ли «демократический» реванш

Всю нижнюю палату Конгресса, более трети сенаторов и более половины губернаторов, а также конгрессменов в большинстве штатов и ряд мэров предстоит избирать американцам 6 ноября. Статья подготовлена в партнерстве с Российским советом по международным делам (РСМД).

6 ноября 2018 года в США состоятся так называемые промежуточные выборы, в ходе которых американским избирателям предстоит переизбрать в полном составе Палату представителей (435 мест), 35 из 100 сенаторов и 36 губернаторов из 50 штатов, а также трёх губернаторов территорий и мэра г. Вашингтона (округ Колумбия). Помимо этого, предстоит переизбрание депутатов в 87 из 99 палат законодательных собраний штатов, мэров многочисленных городов и муниципалитетов, среди которых большой интерес вызывают выборы мэра г. Сан-Франциско (шт. Калифорния), г. Нэшвилл (шт.Теннесси) и г. Феникс (шт.Аризона).

Естественно, что основное внимание американской, да и немалой части мировой общественности, приковано к выборам в Конгресс США, в котором в настоящее время Республиканская партия контролирует Сенат в соотношении 51 республиканский сенатор и 49 сенаторов-демократов, включая двух сенаторов — Б. Сандерса от штата Вермонт и А. Кинга от штата Мэн, имеющих статус “независимых”, но обычно голосующих по всем ключевым вопросам с Демократической партией — и Палату представителей, в которой республиканская фракция имеет перевес по отношению к демократической фракции в 47 депутатских мест (241 республиканец и 194 демократа). В настоящее время 33 из 50 губернаторов штатов представляют Республиканскую партию, 16 губернаторов — Демократическую партию и один губернатор имеет статус “независимого” — уроженец Аляски У. Уолкер, избранный губернатором штата в 2014 г., который до этого состоял в Республиканской партии.

Ставки сделаны: основные социально-экономические проблемы выборной кампании 2018 года

Естественно, что в фокусе внимания американских аналитиков оказались выборы в Конгресс США, вернее вопрос, сумеют ли демократы отобрать у республиканцев контроль над одной или двумя его палатами? Как подчеркнул американский политический обозреватель Д. Лав, “ставки вряд ли могли быть выше на предстоящих промежуточных выборах в США, поскольку на них решается не больше и не меньше как судьба альтернативных видений будущего Америки — видение президента Дональда Трампа или видение его оппозиции. На кон поставлен контроль над законодательными собраниями штатов, Палаты представителей и Сената США. Политические обозреватели по обеим сторонам идеологического спектра призывают граждан прийти на избирательные участки и проголосовать, поскольку эти выборы могут стать «самыми судьбоносными в их жизни, а возможно и во всей истории США».

В том случае, если Республиканской партии удастся удержать контроль над обеими палатами Конгресса, то это будет означать продолжение внутри- и внешнеполитического курса администрации Д. Трампа и возможность для республиканцев на Капитолийском холме вносить в него необходимые с их точки зрения коррективы. Возможно, будет проведена ещё одна налоговая реформа, продолжен процесс демонтажа системы Доступного медицинского страхования, известной как “Обамакэр”, дерегулирование американской экономики. Важным направлением деятельности контролируемого республиканцами Конгресса будущего 116 созыва (2019-2021 гг.) может стать утверждение назначения судей, придерживающихся консервативных взглядов, что, как показывают истории с утверждениями на должность членов Верховного суда Н. Горсуча и Б. Кавано, становится одним из важнейших направлений внутриполитической деятельности Конгресса.

Победа республиканцев на промежуточных выборах 2018 г. также повышает шансы на переизбрание на второй срок на президентских выборах 2020 г. Д. Трампа, поскольку благоприятный для республиканцев исход промежуточных выборов будет свидетельствовать о том, что в целом большая часть американских избирателей поддерживает политический курс его администрации.

И, наконец, в том случае, если демократы возьмут верх в борьбе за Конгресс, установив контроль хотя бы над одной из его палат, особенно над Палатой представителей, это будет означать, что президент Трамп превратится в классическую «хромую утку», обреченную доживать вторую половину своего срока в Белом доме под постоянным страхом возможного процесса импичмента, который могут инициировать демократы, чтобы в максимально возможной степени дискредитировать Д. Трампа, не оставив ему никаких шансов на переизбрание на второй срок в 2020 г. Помимо этого, почти все законодательные инициативы Трампа будут «мертвы» по прибытии в Конгресс, что означает прекращение финансирования строительства стены на границе с Мексикой и снижения социальных расходов, отказ от проведения дальнейших налоговых реформ. Помимо этого, начнется пересмотр подхода Д. Трампа к иммиграционной реформе, включая восстановление системы воссоединения детей и подростков с родителями, незаконно прибывшими в США.

Главной ставкой республиканцев на заключительном, осеннем этапе выборной кампании 2018 г. является упор на экономический подъем и благоприятную динамику ряда ключевых экономических показателей. Во втором квартале 2018 г. рост реального ВВП США составил рекордные за последние 4 года 4,2% (после третьего квартала 2014 г., когда он достиг почти 5,0%), безработица опустилась ниже 4,0% (3,9%), а индекс потребительской уверенности в сентябре 2018 г. превысил отметку в 100,0 пунктов, что произошло впервые после 2004 г., однако американские аналитики указывают, что в настоящее время состояние экономики не очень беспокоит американских избирателей.

Так, согласно опросу общественного мнения, проведенному в середине сентября 2018 г., только рекордно низкие 12% опрошенных указали состояние экономики в качестве главной проблемы, стоящей перед США. В этом плане можно отметь, что хорошее состояние экономики и времена экономического “процветания”, как правило, отодвигают на второй план значимость экономики в глазах американских избирателей; в частности, в последний раз аналогичное отношение американских избирателей к экономическому фактору было отмечено во времена мощного экономического подъема в конце 1990-х годов, когда состояние экономики было предметом самой большой озабоченности только у 13% респондентов.

На первое место вышла неудовлетворенность работой всех ветвей власти федерального правительства и низким качеством политического руководства США — 29% опрошенных, а также проблема незаконной иммиграции — её в качестве основной проблемы, стоящей перед американским обществом, указали 12% респондентов. Согласно опросу Квиннипэкского университета (шт. Коннектикут), проведенному в середине лета 2018 г., на первое место респонденты поставили проблему иммиграции (27% опрошенных), на второе место — состояние экономики (23% опрошенных), и на третье место — состояние системы здравоохранения (22% опрошенных).

В этих условиях, по мнению американских политологов, на первое место основной переменной, которая будет определять конечный успех на промежуточных выборах, явится степень общественной поддержки “неучаствующего в выборах” действующего президента. В сентябре 2018 г., согласно данным ежедневного замера степени общественной поддержки Д. Трампа, его индекс доверия не превышал 40%. В этом плане самым тревожным для республиканцев фактором является то обстоятельство, что на протяжении последних 25 лет партия, которая по итогам президентских выборов получала полный контроль и над исполнительной, и над законодательной ветвями власти, на первых промежуточных выборах теряла двухзначное число депутатских мест в Палате представителей и определенное число мест в Сенате в том случае, если степень общественной поддержки президента была ниже 50%.

Так, например, это произошло в 1994 г., когда Демократическая партия после победы У. Клинтона на президентских выборах 1992 г. потеряла 52 места в Палате представителей и 8 мест в Сенате США на фоне общественной поддержки хозяина Белого Дома, равной 48% (в конце октября), и в 2010 г., когда Демократическая партия после победы Б. Обамы на президентских выборах 2008 г., потеряла 63 места в Палате представителей и 6 мест в Сенате США на фоне поддержки хозяина Белого Дома, равной 45% (в конце октября).

Каковы шансы партий на победу

Оптимизм демократов и их надежды на «демократический реванш» в ноябре 2018 г. за поражение на президентских выборах в ноябре 2016 г. на всем протяжении текущей избирательной кампании поддерживались и питались результатами опросов общественного мнения, согласно которым респонденты на вопрос о том, за кандидата какой партии они бы проголосовали, если бы ноябрьские выборы состоялись на момент проведения опроса, в большей степени отдавали свои симпатии Демократической партии нежели кандидатам Республиканской.

Так, согласно опросу, проведенному социологической службой «Пью рисерч сентер» (Pew Research Center) в третьей декаде сентября 2018 г., разрыв в симпатиях американских избирателей к кандидатам Демократической и Республиканской партий составил 10% (52% у демократов против 42% у республиканцев). Согласно опросу социологической службы Гэллапа (Gallup Poll), проведенному также в третьей декаде сентября, разрыв в партийных предпочтениях также составил статистически значимые 9% (51% у демократов против 42% у республиканцев), и даже согласно результатам опроса, проведенного в середине сентября, прореспубликански настроенной телекомпании «Фокс Ньюз» (Fox News) демократы имели преимущество по отношению к республиканцам в 7% (49% у демократов и 42% у республиканцев).

Наиболее авторитетной среди всех прогностических центров США, специализирующихся на определении возможного исхода промежуточных выборов 2018 г., считается прогностический проект “538” телекомпании «ЭйБиСи» (ABC). Согласно прогнозу, опубликованному в конце сентября 2018 г., на выборах в Палату представителей у Демократической партии в целом имеется 80%-ая вероятность завоевать большинство депутатских мест в палате (4 шанса из 5); соответственно, вероятность сохранения контроля над Палатой представителей у Республиканской партии составляет не больше 20% (1 шанс из 5). При этом демократы имеют 10%-ую вероятность получить дополнительно более 59 мест, 80%-ую вероятность получения дополнительно от 17 до 59 мест. Соответственно, шансы республиканцев на сохранение контроля над палатой основаны на 10%-ой вероятности того, что демократы получат дополнительно менее 17 мест в Конгрессе 116 созыва. Иными словами, на ноябрьских выборах республиканцы однозначно уменьшат свое представительство в Палате представителей — вопрос только лишь состоит в количественном сокращении числа депутатских мест. В целом, согласно прогнозу проекта “538”, в Конгрессе будущего созыва демократы будут располагать 232 местами против 203 мест у республиканцев.

По оценке аналитиков проекта “538”, в начале октября был неясен исход противостояния демократов и республиканцев в 15 избирательных округах, где шансы на избрание кандидатов от Демократической и Республиканской партий были примерно одинаковые. В 215 округах демократы с большей или меньшей вероятностью могут рассчитывать на победу; при этом в 190 избирательных округах демократы победят с вероятностью в 100%, в 14 избирательных округах － с вероятностью в 75% и выше, в 11 избирательных округах － с вероятностью более 60%.

Соответственно, республиканцы могут рассчитывать на победу с вероятностью в 100% в 135 избирательных округах, с вероятностью в 75% и выше － в 47 избирательных округах, и с вероятностью в 60% － в 23 избирательных округах. Таким образом, республиканцы с большей или меньшей вероятностью могут рассчитывать на удержание 205 депутатских мест в Палате представителей.

В географическом плане цитаделью Демократической партии являются избирательные округа в штатах на Восточном и Западном побережьях США, в штатах Техас, Флорида и Джорджия на Юге США, и в штатах Иллинойс, Мичиган, Миннесота и Висконсин на Среднем Западе США. Соответственно оплотом Республиканской партии являются избирательные округа в большинстве штатов на Юге и на Среднем Западе США, которые считаются «американской глубинкой».

Перспективы удержания республиканцами Сената оцениваются аналитиками проекта «538» как составляющие примерно 70%; шансы демократов на победу на сенатских выборах оцениваются как составляющие всего 30%. Исход «битвы» за Сенат предположительно решится всего в 3-4 штатах. Среди 35 переизбирающихся мест в Сенате США демократы должны «защитить» 26 сенатских мест, в то время как республиканцы — всего 9. Такая диспозиция является самой неблагоприятной для Демократической партии с 1913 г., когда в США был принят закон о прямых «народных» выборах в Сенат США.

В результате среди 9 сенатских мест Республиканской партии в Конгрессе нынешнего, 115 созыва, на которые необходимо переизбраться кандидатам Республиканской партии, республиканские сенаторы с вероятностью в 100% победят в 4 штатах, с вероятностью в 75% и выше — в одном штате и с вероятностью в 60% — также в одном штате. Таким образом, исход сенатских «гонок» будет решен всего в трех штатах — в Северной Дакоте, Неваде и Теннесси, где шансы на победу кандидатов от Республиканской и Демократической партий являются примерно равными. В консервативной и про-республикански настроенной Северной Дакоте под ударом республиканцев оказалась Х. Хейдкэмп — первая женщина-сенатор от Демократической партии, избранная от этого штата в 2012 г. В Неваде избиратели проявляют недовольство сенатором Д. Хеллером — сенатором-новичком, избранным в 2012 г. И, наконец, в Теннесси идет ожесточенная борьба за «открытое место» между республиканским кандидатом Маршей Блэкберн и демократическим кандидатом Ф. Бредсенем. В остальном раскладе демократы с вероятностью в 100% победят в 18 штатах, с вероятностью в 75% и выше － в 5 штатах и с вероятностью в 60% — в 3 штатах.

В принципе, республиканцы могут потерять одно место в Сенате в ходе нынешней избирательной кампании, и тогда в соотношении голосов 50 республиканцев против 50 демократов республиканский контроль над Сенатом будет обеспечен голосом вице-президента М. Пенсом, который по Конституции является его председателем и может принимать участие в голосовании при равном распределении голосов, подаваемых за тот или иной законопроект.

Надежды демократов на то, что «синяя волна» их кандидатов существенно изменит расстановку политических сил в США после ноябрьских выборов 2018 г. подкрепляется и прогностическими оценками исхода губернаторских выборов, согласно которым республиканцы могут потерять по меньшей мере 8 из нынешних 33 губернаторских мест, а возможно и больше, принимая во внимание тот факт, что в 7 штатах, в том числе и таких ключевых с точки зрения будущих президентских выборов, как Висконсин, Коннектикут, Огайо и Флорида, шансы демократических и республиканских кандидатов на победу в настоящее время являются примерно одинаковыми.