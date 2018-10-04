Российским ОФЗ помешала Италия

После месячного перерыва Минфин не смог найти покупателей на облигации федерального займа, но это не беда, говорят аналитики.

В течение целого месяца Минфин не предлагал покупателям госдолг, но на фоне повышение цен на нефть и укрепления рубля вчера все же попробовал разместить два выпуска по 10 млрд каждый с погашением в 2021 и 2024 годах. Но аукционы оказались неудачными. Причем тот, на котором размещались ОФЗ с погашением в 2021 года, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемой цене, сообщают «Вести. Финанс».

Глава министерства Антон Силуанов уже прокомментировал ситуацию: «Как мы раньше говорили, если условия нас не будут устраивать, не будем выходить (на рынок). Пока рынок не успокоится, зачем нам дорогие заимствования», — передает Finmarket слова Антона Силуанова. Минфин готов продлить паузу, если ситуация на рынке не изменится, подчеркнул он.

Подобные результаты свидетельствуют об отсутствии спроса на рискованные инструменты со стороны инвесторов, объясняет аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Игроки рынка продолжают переживать за глобальный экономический рост, а в преддверии размещения ОФЗ нервозная обстановка на рынках была расшатана решением правительства Италии по бюджету. Однако в данный момент европейцам удалось добиться консенсуса, и скорее всего если бы аукционы состоялись буквально на несколько дней позже, то они были бы менее провальными.

В текущей рыночной конъюнктуре особых успехов от Минфина никто и не ждал, но в случае повторения истории при очередном размещении давление на отечественную валюту существенно увеличится, уверен Михаил Мащенко. По его прогнозам, в текущих условиях курс российской валюты вполне может укрепиться до 65,50 рублей за доллар при значительном росте нефтяных цен. В целом же, уверен эксперт, неудачный аукцион не должен возыметь существенного эффекта на курс в долгосрочной перспективе, ведь гораздо большее влияние на рубль оказывает ситуация на нефтяном рынке и поведение доллара, который сейчас укрепляется против основных валют.

Руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова дает совершенно иное объяснение низкому спросу на российские долговые бумаги. Скорее всего, говорит она, фактор, влияющий на слабый спрос, так и не поменялся за месяц без размещения облигаций. Речь идет о санкционной риторике.

Данное частичное размещение на 20 млрд рублей не стоит воспринимать как неудачное, уверена Екатерина Туманова. Это просто «прощупывание ситуации», которая показала, что инвесторы пока не готовы инвестировать в Россию. На курсе рубля вряд ли это событие как-то скажется, ведь для процедуры размещения ОФЗ общая сумма в 20 млрд – это небольшой номинал.

Антон Силуанов уже сообщил о том, что программа заимствований будет сокращена. Полагаю, говорит аналитик, Минфин уже думает над тем, откуда взять заимствования. Ведь рынок ОФЗ не единственный источник дохода. Как альтернатива стандартному размещению ОФЗ – могут предложить нашим российским компаниям в добровольно-принудительном порядке приобретать долговые бумаги, считает она.