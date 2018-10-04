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Москва, 05.10.2018

Рынок нефти: «такого не было 30 лет»

«Expert Online» 2018
  • Рынок нефти: «такого не было 30 лет»
Егор Алеев/ТАСС

Власти США пошли на неожиданный шаг для того, чтобы сбить цены на нефть. В среду Госдепартамент США обратился к ОПЕК с просьбой увеличить добычу, задействовав резервные мощности, которые служат страховкой на случай форс-мажорных событий на рынке нефти, сообщает Bloomberg. Более того, внешнеполитическое ведомство США даже предписало, на сколько странам нефтекартеля следует нарастить добычу - на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в четверг заявил, что это возможно. В этом случае рынок нефти окажется в ситуации, в которой он не находился 30 лет.

Даже во время самых серьезных кризисов последних двух десятилетий, включая вторжение США в Ирак и гражданскую войну в Ливии, ОПЕК никогда не добывала нефть на пределе своих мощностей.

Однако нет никаких гарантий, что рост цен на нефть после этого остановится и Трамп наконец добьется предвыборных целей - снижения цен на бензин для американских избирателей.

На сообщение о том, что Саудовская Аравия вслед за Россией нарастила добычу до близких к рекорду уровней, фьючерсы на нефть WTI в среду отреагировали противовположным образом - ростом на 1,6 процента до $76,41 за баррель - максимума с 2014 года.

Аналитик нефтяного рынка Джейсон Гаммел из Jefferies Group LLC. заявил что, не помнит, чтобы случалось что-либо подобное просьбе Госдепа за 30 лет, которые он работает на рынке.

"Резервные мощности в глобальной системе находятся на самом низком уровне, который я когда-либо видел, относительно спроса", - сказал Гаммел в интервью Блумберг. "Объем резервных мощностей движется к опасно низкой точке", и рост котировок до $100 за баррель вполне реален, сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россию устроит цена $65-75 за баррель нефти. 

«Президент Трамп… считает, что эта цена высока. Но мне кажется, что он отчасти прав. Нас вполне устроит $65-70-75 за баррель», — сказал президент в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели. Он добавил, что для эффективной работы российских энергокомпаний и инвестиционного процесса этого достаточно.

При этом Путин заявил, что текущая ситуация с высокой ценной на нефть  - заслуга  американской администрации.

«Вот эти ожидания от введения санкций в отношении Ирана, политические проблемы в Венесуэле. Смотрите, что в Ливии происходит — государство разрушено, вот результат безответственной политики», - сказал глава государства.

Путин уверен, что все это скажется на мировой экономике в целом.

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