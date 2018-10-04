В США заявили, что «вмешательство» России меркнет на фоне действий Китая

Попытки России вмешаться в дела США меркнут в сравнении с тем, что делает Китай, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на речь вице-президента США Майка Пенса в некоммерческой организации Hudson Institute.

Как заявляет Пенс, Пекин использует пропаганду, а также «скрытых агентов влияния» для изменения восприятие американцами политики Китая.

Помимо этого в арсенале Пекина существует «долговая дипломатия», также Китай намерен использовать любые противоречия между федеральными и местными властями в Вашингтоне.

Так же Пенс уверен, что Пекин в своих интересах использует противоречия предпринимателей США с политикой администрации.

«В одном из недавних примеров они угрожали одной значимой американской корпорации, что откажут ей в лицензии, если та не станет выступать против официальной политики», — говорится в тексте.