Алкоголь вернут на автозаправки

В правительстве решили вернуть торговлю алкоголем на АЗС, соответствующее разрешение о возврате продажи пива и вина на автозаправки с целью повысить их рентабельность принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Запрет на продажу алкогольной продукции на АЗС вступил в силу в 2011 году. В 2017 году в Госдуму поступило предложение о смягчении запрета и допуска на прилавки минимаркетов при АЗС алкогольных напитков крепостью до 16,5 %.

Как объяснили инициаторы возврата алкоголя в магазины АЗС, запрет не имеет смысла, поскольку нет связи между употреблением алкоголя за рулем и возможностью купить его на заправке. Часто алкогольная продукция продается неподалеку от АЗС в обычном магазине.

Инициаторы считают, что продажа алкоголя на АЗС сможет частично компенсировать падение рентабельности автозаправок. При этом в мире большую часть прибыли АЗС получают именно от продажи сопутствующих товаров.