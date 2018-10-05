Курс доллара подбросил вверх мощный фактор

Курс доллара получил мощный импульс для роста после публикации новой порции статистики по рынку труда в США.

По состоянию на 8.09 мск пятницы индекс доллара торгуется на максимумах шести недель, достигая 95,8 пункта.



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 8 тыс. - до 207 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Показатель близок к минимальному уровню за 50 лет и говорит о приближении к предельным цифрам по занятости. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1 тыс.

Эти данные значительно скорректировали прогнозы по инфляции в США, так как ожидается, что работодатели будут вынуждены поднимать зарплаты сотрудникам на фоне фактического дефицита рабочей силы. Аналитики так же опасаются, что американская экономика стремительно перегревается и несется на всех парах к жесткой посадке. В этой ситуации ФРС придется еще больше ужесточить политику.

Тем временем, на этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела до нового максимума за семь лет и уже превысила отметку 3.2%, а доходность 30-летних облигаций приблизилась к отметке 3.8%. Последний раз такие значения наблюдались в разгар долгового кризиса в Европе в 2011 году.

По цепочке этот импульс перешел на мировые валютные и фондовые рынки. Курс доллара растет, акции, в том числе, американские падают, сигнализируя приближение продолжительного ралли.

Рубль в пятницу утром умеренно корректируется вверх к доллару и евро после существенного провала четверга.

Курс доллара на 10.04 мск снижался на 21 копейку — до 66,81 рубля, курс евро — на 30 копеек до 76,85 рубля.

По итогам валютных торгов четверга курс доллара подскочил на 1,16 рубля — до 67,02 рубля, евро — на 1,52 рубля, до 77,15 рубля.

Нефть Brent в пятницу утром дорожает на 0,5% — до 85,03 доллара за баррель.