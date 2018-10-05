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Москва, 05.10.2018

Эксперт рассказал, какие военные технологии США украли у России

«Expert Online» 2018

Как рассказал в интервью «КП» бывший гендиректор Головного системного конструкторского бюро концерна «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли, с российским зенитно-ракетным комплексом С-300 может  соперничать только американский ЗРК Patriot.

Произошло это из-за того, что США «позаимствовали» у России ряд технологий.

«Пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции», —  рассказал эксперт. Однако, как сообщил Ашурбейли,  сегодня у российских ЗРК С-400 и С-500 в конкурентов в мире уже нет.

Эксперт также рассказал, что С-300 в зависимости от типа применяемой ракеты способен закрыть от ракет от 150 до 250 километров воздушного пространства.

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