Эксперт рассказал, какие военные технологии США украли у России

Как рассказал в интервью «КП» бывший гендиректор Головного системного конструкторского бюро концерна «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли, с российским зенитно-ракетным комплексом С-300 может соперничать только американский ЗРК Patriot.

Произошло это из-за того, что США «позаимствовали» у России ряд технологий.

«Пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали и довели до определенной кондиции», — рассказал эксперт. Однако, как сообщил Ашурбейли, сегодня у российских ЗРК С-400 и С-500 в конкурентов в мире уже нет.

Эксперт также рассказал, что С-300 в зависимости от типа применяемой ракеты способен закрыть от ракет от 150 до 250 километров воздушного пространства.