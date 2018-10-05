Россия и Индия нашли способ, как обойти санкции США за поставки C-400

В ходе визита президента Путина в Индию ожидается подписание соглашений в сфере экономики и в военной области. Стороны обсуждают расчеты в национальных валютах, которые, в том числе, позволят обойти американские санкции за поставки российского оружия.

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, по итогам которых будет подписан пакет документов. Россия и Индия намерены договориться о расширении и углублении экономического и стратегического партнерства посредством укрепления связей в таких областях, как энергетика, цифровая экономика, космические технологии, стартапы, инфраструктура и, конечно же, военная сфера. Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудят и возможность перехода на расчеты в национальной валюте: рублях и рупиях.

Особое внимание приковано к сотрудничеству в сфере обороны. Ожидается подписание крупного контракта на покупку индийской стороной за 5,43 млрд долларов пяти зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Заключение сделки проходит в обстановке усиления давления Вашингтона на союзников, требующего отказаться от покупок военной техники у России под страхом применения экономических санкций.

За неделю до визита президента Путина Комитет по безопасности правительства Индии под председательством Моди окончательно одобрил покупку российских ракет. Дели неоднократно говорил, что во внешней политике строго придерживается национальных интересов, но давление США все же не может не сказываться.

Тема санкций тем более актуальна, что как стало известно буквально в день открытия российско-индийского саммита Индонезия, опасаясь американских санкций, отказалась от покупки у России военных самолетов.

Параллельно с визитом Владимира Путина в Дели в Москве сейчас находится военная делегация Индии во главе с начальником Генерального штаба индийской армии генерал-лейтенантом Бипином Раватом. Индийские военные обсуждают с российскими коллегами вопросы дальнейшего сотрудничества в военной сфере.

На Россию приходится почти две трети (62%) индийского импорта оружия и военной техники. На заключительной стадии находятся переговоры между о покупке индийской стороной 48 российских многоцелевых вертолетов Ми-17-в5. Может быть подписано и соглашение о покупке Индией у России четырех фрегатов. Дели к тому же хочет взять у Министерства обороны России в аренду атомную подводную лодку.

Американскому руководству уже на следующей неделе придется принимать непростое решение относительно Индии. Американским санкциям подвергаются все государства, покупающие российскую военную технику, согласно принятому в августе прошлого года закону «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). Совсем недавно Вашингтон ввел санкции против Управления материально-технического снабжения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) как раз за то же самое – покупку у Москвы ЗРК С-400 и истребителей Су-35.

Американский закон предусматривает исключения, но с одним важным условием: исключение из черного списка той или иной страны или компании не должно угрожать национальным интересам и безопасности США.

Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, включая министра обороны США Джеймса Мэттиса и Госсекретаря Майка Помпео неоднократно высказывались о важности отношений с Индией и намекали на поблажки по CAATSA, однако твердых гарантий не давали. Это значит, что, покупая российские ракеты и другую военную технику, Дели все же рискует. Однако, как стало известно в пятницу, России и Индии удалось найти пути урегулирования проблемы, связанной с задержкой платежей по оружейным контрактам из-за санкций США. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на российско-индийском бизнес-саммите в Дели. Как именно будет решен вопрос, он не уточнил. «Естественно учитывается и санкционное воздействие, обсуждаются вопросы задержки с платежами, принимаются меры. И российская и индийская стороны будет вести курс на расчеты в национальных валютах»,— цитирует Борисова «Интерфакс». Напомним, Индия с апреля не платит по оружейным контрактам с «Рособоронэкспортом». Это связано с тем, что индийские банки боятся подпасть под вторичные санкции США. Введенные США ограничения могут угрожать российско-индийским оборонным контрактам на общую сумму $12 млрд.

Индия покупает оружие не только у России, но и, в частности, у Америки. Помпео и Мэттис, конечно, пытались уговорить индийцев заменить российские ракеты американскими ЗРК Patriot, но успеха не добились, потому что С-400 лучше. Последнюю попытку они предприняли совсем недавно, на переговорах в формате «2+2» в сентябре.

«Стороны будут договариваться об ускорении роста взаимной торговли между двумя странами и инвестиционных потоков,- приводит индийское издание BusinessLine слова чиновника из правительства Нарендры Моди,- но Индия все же примет меры по более сбалансированному росту торговли, поскольку сейчас в ней имеется ярко выраженный перевес в сторону России».

Объем двусторонней торговли вырос в 2017-18 гг. на 42% и достиг 10,68 млрд долларов. В прошлом году Дели и Москва наторговали на 7,48 млрд долларов. Однако у индийской стороны существенный дефицит: она продает России товаров и услуг на два с небольшим миллиарда долларов, а покупает – на 8,5 млрд.

Двусторонние инвестиции уже превысили 30 млрд долларов. На 2025 год по инвестициям поставлена новая цель – 50 млрд долларов.

В пятницу ожидается подписание свыше двадцати соглашений в таких областях, как энергетика, космические технологии, оборона, инфраструктура и стартапы. В Дели придают большое значение подписанию соглашения между российским «Газпромом» и индийской нефтегазовой компанией Videsh. В июне Газпром начал поставлять в Индию сжиженный газ (LNG) по очень конкурентоспособной цене в рамках долгосрочного контракта. Индийцы также надеются договориться о переходе в расчетах на рубли и рупии. Первые обсуждения уже состоялись и прошли успешно.

Механизм расчетов в своих валютах поможет сторонам уменьшить риски торговли в иностранной валюте и обойти американские санкции. Кроме того, они повысят конкурентоспособность индийских и российских товаров на российском и индийском рынках.

Важность российско-индийского саммита не только в самих соглашениях и контрактах. Она заключается еще и в том, чтобы показать друг другу, что стратегическое партнерство не потеряло актуальности несмотря на последние изменения в геополитической обстановке.

Кроме переговоров на высшем уровне, в Дели состоятся два бизнес-форума. Один организован российским «Экспортцентром» и будет посвящен сотрудничеству между Россией и Индией в экономической сфере.