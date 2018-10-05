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Москва, 05.10.2018

Киев обвинил Москву в «массовом переселении» россиян в Крым

«Expert Online» 2018

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил РФ в «специальном переселении» россиян из  других регионов в Крым, сообщает «РИА Новости». По мнению украинского дипломата, таким образом Россия пытается «вытеснить» с полуострова проукраинское население. Климкин сообщает в данном случае о «переселении десятков тысяч людей». Ранее глава украинского МИД сообщил, что Россия превратила Крым в «огромную военную базу» с ядерным оружием в арсенале.

Киев неоднократно выдвигал необоснованные обвинения России. Так Климкин выдвинул РФ обвинения в создании  напряженности в Закарпатье. При этом  на данный период отношения Киева и Будапешта обострились из-за украинского закона об образовании, который ухудшает положение нацменьшинств.

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