Киев обвинил Москву в «массовом переселении» россиян в Крым

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил РФ в «специальном переселении» россиян из других регионов в Крым, сообщает «РИА Новости». По мнению украинского дипломата, таким образом Россия пытается «вытеснить» с полуострова проукраинское население. Климкин сообщает в данном случае о «переселении десятков тысяч людей». Ранее глава украинского МИД сообщил, что Россия превратила Крым в «огромную военную базу» с ядерным оружием в арсенале.

Киев неоднократно выдвигал необоснованные обвинения России. Так Климкин выдвинул РФ обвинения в создании напряженности в Закарпатье. При этом на данный период отношения Киева и Будапешта обострились из-за украинского закона об образовании, который ухудшает положение нацменьшинств.