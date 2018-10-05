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Москва, 05.10.2018

Сокрушительный рост курса доллара пока удалось остановить

«Expert Online» 2018
  • Сокрушительный рост курса доллара пока удалось остановить
Zuma\TASS

Курс доллара в пятницу перешел к снижению к другим основным мировым валютам после публикации данных о снижении темпов роста среднего уровня зарплат в США и росте числа рабочих мест с меньшей динамикой, чем ожидалось, сообщает Прайм.

По состоянию на 17.30 курс евро к доллару рос до 1,1524 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1515 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,79 иены за доллар со 113,89 иены. Индекс доллара уменьшался на 0,1%, до 95,66 пункта.

Курс рубля незначительно повышается в пятницу к валютам. Курс доллара США составил 66,51 рубля в 18:00 МСК, что на 49 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,6 рубля, опустившись на 55 копеек.

Ранее в пятницу стало известно, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 134 тысячи против прогнозируемого аналитиками роста на 185 тысяч. Также минтруд США сообщил, что рост почасовой заработной платы в стране в сентябре замедлился до 2,8% в годовом выражении (с 2,9% месяцем ранее). Средняя заработная плата теперь составляет 27,24 доллара в час.

Игроков рынка даже не вдохновил тот факт, что общий уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,7% с уровня августа в 3,9%. В последний раз этот индикатор был ниже лишь в декабре 1969 года.

"Данные были немного тусклыми по сравнению с ожиданиями… я думаю, мы находимся в среде смешанных факторов", — приводит агентство Market Watch мнение директора и главного трейдера в Coinsquare Capital Markets Ltd. Леннона Свитинга (Lennon Sweeting).

Как ранее отмечал Эксперт Online, курс доллара достигал в пятницу шестинедельных максимумов на ожиданиях роста инфляции из-за низкого уровня безработицы в США. Аналитики опасаются, что американская экономика стремительно перегревается. В этой ситуации ФРС придется еще больше ужесточить свою денежную политику.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США на этой неделе взлетела до нового максимума за семь лет и уже превысила отметку 3.2%, а доходность 30-летних облигаций приблизилась к отметке 3.8%. Последний раз такие значения наблюдались в разгар долгового кризиса в Европе в 2011 году.

Рост курса доллара в последние дни становится все более угрожающим для мировых рынков. Инвесторы опасаются масштабной распродажи на фондовых рынках, которая может в любой момент перейти в панику.

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