НАТО ответит России на «Восток-2018»

Брюссель решил ответить Москве. На конец октября намечено проведение крупнейших в истории НАТО после окончания холодной войны военных учений. Они пройдут на севере Европы в обстановке роста напряженности между Северо-атлантическим альянсом и Россией, которая провела недавно крупнейшие за треть века учения – «Восток-2018».

Учения под названием Trident Juncture 2018 пройдут на севере Норвегии, которая граничит с Россией как на суше, так и на море. По численности участников – ок. 45 тыс. и техники - 150 самолетов, 60 кораблей и более 10 тыс. военных автомобилей Trident «Востоку», в котором участвовали около трети миллиона человек, значительно уступает, но по количеству участвующих стран – 31, включая партнеров НАТО, например, Швецию и Финляндию, так же сильно превосходит. В «Востоке-2018», напомним, кроме России, участвовали также китайские и монгольские военнослужащие.

Впрочем, количество участников Trident Juncture может вырасти до 50 тыс. человек, потому что еще не все страны определились с численностью своих контингентов. Отдельные мероприятия, кстати, запланированы в районе Исландии и на севере Атлантики.

Как рассказал один из норвежских офицеров, схема учений «вымышленная, но и реалистичная». Они призваны отработать ответ НАТО на вооруженное нападение на союзника.

«Большая часть учений пройдет на заднем дворе, так сказать,- рассказал он репортерам.- Мы проведем учения прямо среди населения Норвегии. Это необычно, но очень реалистично. Мы постарались привлечь также специалистов по окружающей среде».

Офицер уделил много внимания «открытости» и «полной прозрачности» учений Trident Juncture. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал учения Trident Juncture «оборонительными и транспарентыми» и подчеркнул, что на них приглашены наблюдатели от всех членов ОБСЕ, включая Россию. Генсека поддержал один из высокопоставленных офицеров НАТО, заявивший, что НАТО нечего скрывать, и призвавший к такой же открытости и Россию.

Trident Juncture, по словам Йенса Столтенберга, станут последней проверкой новых сил быстрого реагирования альянса (острие копья) Spearhead Force, которые должны разворачиваться в течение 48 часов.

Натовские учения будут проходить под аккомпанемент все новых и новых обвинений в адрес России. Вчера Лондон обвинил российскую военную разведку в проведении кибератак против Запада с целью подрыва западных демократий абсолютно во всех сферах современной жизни, начиная от спорта и заканчивая транспортом, и призвал к новым санкциям.

Отношения между Россией и Западом достигли нового низкого уровня. Столтенберг призывает Москву прекратить «безрассудное поведение». Он так же, как евросоюзовские чиновники, раскритиковал Россию за последние кибератаки.

Москву, конечно, не могут не настораживать учения Trident Juncture. Особенно Россию беспокоит растущее участие в деятельности НАТО Швеции и Финляндии, двух ее соседей, которые в НАТО не входят. Беспокойство имеют под собой серьезные основания, потому что в последние месяцы в Швеции вновь в полный голос заговорили сторонники вступления северного королевства в Северо-атлантический альянс. Хельсинки старается сбалансировать отношения между НАТО и Россией, но тем не менее наращивает численность участвующих в натовских учениях сил.

Кроме «хакерского» и шпионского (обвинения предъявлены семи офицерам российской внешней разведки, которые якобы совершили кибератаку на ОЗХО) скандалов, Запад сейчас обвиняет Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Особо «отличилась» посол США в НАТО Кей Хатчинсон, которая то ли в силу своего преклонного возраста и отсутствия опыта, то ли намеренно пригрозила фактически уничтожать российские крылатые ракеты, размещаемые Москвой в западных районах России, еще до того, как они поднимутся в воздух.