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Москва, 05.10.2018

Названа причина крушения МиГ-29 под Москвой

«Expert Online» 2018

Истребитель МиГ-29 в районе Жуковского в Московской области потерпел крушение из-за  возгорания, которое возникло около одного из двигателей, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«В ходе полета в районе одного из двух двигателей возникло возгорание», - сказал собеседник агентства.

Истребитель МиГ-29 упал утром 5 октября в Коломенском районе Московской области. Сообщается, что  пилоты успели катапультироваться.

«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили», - рассказал Интерфаксу источник в авиадиспетчерских кругах.

Уточняется, что МИГ – 29 совершал учебно-тренировочный полет.

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