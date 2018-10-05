Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть в ожидании санкций США против Ирана продолжают расти, свидетельствуют данные торгов. Так в пятницу, 5 октября утром, мировые цены на нефть набрали 2-3%.

По состоянию на 7.50 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,48%, достигнув показателя $84,99 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавили 0,67%, достигнув $74,83 за баррель.

Ранее цены на нефть показали тенденцию к падению на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о возможностях страны увеличить добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки.