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Москва, 05.10.2018

Цены на нефть перешли к росту

«Expert Online» 2018

Цены на нефть в ожидании санкций США против Ирана продолжают расти, свидетельствуют данные торгов. Так в пятницу, 5 октября утром, мировые цены на нефть набрали 2-3%.

По состоянию на 7.50 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,48%, достигнув показателя $84,99 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавили 0,67%, достигнув  $74,83 за баррель.

Ранее цены на нефть показали тенденцию к падению  на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о возможностях страны увеличить добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки.

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