Туркомпаниям приходит конец

По данным Ассоциации туроператоров России, центр бронирования «РоссТур» намерен прекратить работу в качестве туроператора. К сожалению, такая новость, порой с упоминанием хорошо знакомых брендов, становится слишком типичной.

Приплыли

Российский рынок туристических услуг лишается еще одного игрока. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), центр бронирования «РоссТур» намерен прекратить работу в качестве туроператора. В свою очередь, в АТОРе об этом узнали от гендиректора компании Александра Недополза.

Г-н Недополз еще намерен дополнительно объявить о своем решении официально — в пятницу, 5 октября, или в понедельник, 8 октября. Он подчеркнул, что это нужно для задействования механизма финансовых гарантий. Компания застраховала туроператорскую деятельность и присутствует в реестре Ростуризма, хотя ее основным видом деятельности является бронирование.

Как напоминает издание, ранее Федеральное агентство по туризму опубликовало порядок действий по защите прав туристов из-за приостановки сотрудничества «РоссТура» с ведущими туроператорами. Компании необходимо в обязательном порядке перевести туроператорам деньги туристов, заплаченные ими за путевки. Как сообщает RG.ru, к услугам «РоссТура» прибегали крупные туроператоры: «Пегас Туристик», Coral Travel, Sunmar и «Интурист».

Тут уместно напомнить, что в начале сентября Ростуризм исключил из Единого реестра туроператоров сведения о компаниях, работавших под брендом «Натали Турс» (Агентство путешествий «Натали» и Туроператор «Натали Турс»). Но этим дело не ограничилось.

Третьего октября стало известно, что против должностных лиц «Натали Турс» возбудили уголовное дело о мошенничестве. Прокуратура ЦАО Москвы установила, что более пяти тысяч человек перевели на счета «Натали Турс» и связанной с ней компании «Панорама Тур» около миллиона рублей в качестве оплаты за туристические услуги. А обязательства по договорам выполнены не были, деньги же, по данным прокуратуры, выведены на счета третьих лиц.

Также, 7 сентября заявил о прекращении деятельности туроператор DANKO. Несколько десятков человек после этого в одной из стран не могли выехать из отеля. Ранее, в июле «о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности» сообщила петербургская «Аврора-БГ», сайт которой сейчас отсылает былых клиентов в страховую компанию, а так же — компания DSBW-Tours.

А в целом, RG.ru приводит потрясающие данные, согласно которым, 3а последние четыре года количество туроператоров сократилось почти в три раза.

Переход на автоматику

Российский рынок туризма переживает непростые времена, поэтому вполне логично закрытие одного из игроков в конце сезона, говорит директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. Все понимают, что в «не сезон» выручка будет еще меньше, и «дожить» до начала следующего туристического сезона будет проблематично. Большинство путешественников теперь напрямую бронируют билеты и отели самостоятельно, используя крупные российские и зарубежные интернет-агрегаторы, что исключает посредников из цепочки оказания услуг.

«РоссТур» является достаточно крупной сетью на рынке, и возникшие у нее проблемы свидетельствуют, что из-за снижения спроса рынок будет трансформироваться, доходность посредников будет снижаться, и на рынке останутся лишь те игроки, чья бизнес-модель предусматривает низкие операционные затраты, что достигается через максимальную автоматизацию процессов взаимодействия с клиентом. Учитывая скачки евро и доллара, рост цен на авиаперелёты и стагнацию доходов населения, можно ожидать в ближайшее время исчезновения еще нескольких игроков с российского туристического рынка, прогнозирует Андрей Коптелов.

Учиться путешествовать

Проблемные компании, объясняет ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова, просто не справились с расчетами дебита и кредита. Кредитная линия у тур операторов длинная, но где-то шли просрочки платежей, где-то штрафы, по итогу это вылилось в рост долга до сумм, которые погасить невозможно. Для предотвращения подобных ситуаций, к сожалению, деятельность любых компаний должна регулярно проверяться контролирующими органами, считает аналитик.

В перспективе мы сможем наблюдать рост количества компаний, которые будут предоставлять услуги по поиску удобных и выгодных авиабилетов тем гражданам, кто еще не пользуется самостоятельным бронированием рейсов и отелей, полагает Мария Сальникова. Буквально, некие наполовину обучающие центры по поиску вариантов самостоятельного путешествия. То есть не покупку организованного тура, а фактическое приобретение авиабилета, и прямая бронь у отеля.

Ранее эксперты Ростуризма бравировали тем, что российские туристы предпочитают турпакет индивидуальной поездке из соображения безопасности (со ссылкой на статью 11.6 Федерального закона № 132 от 24.11.1996 про фонды персональной ответственности туроператоров). Теперь же, более вероятно, в ближайшие годы будет рост спроса на самостоятельные туры, считает аналитик, наряду с перевесом в сторону внутреннего туризма. По данным сегмента Travel&Tech Industry поисковых сервисов, в 2014 году на долю самостоятельных путешественников приходилось 23% всех запросов русскоязычных пользователей, в 2015 — 27%, в 2016 — 33%. То есть, динамика положительная от года к году.