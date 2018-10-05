У рубля остался сильный козырь на руках

Российская валюта вновь перешла к снижению по отношению к доллару и евро. Это имеет несколько причин.

Ставки «против» и «за»

За три дня снижения рубль потерял к доллару и евро 1,95 руб. и 1,7 руб. соответственно, подсчитал «Коммерсантъ». Только за торговую сессию в четверг российская валюта упала более чем на 1%, что объясняют общим негативным фоном на emerging markets. Негатива добавили новые обвинения Запада в адрес России: спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия, которую якобы планировали устроить четверо граждан РФ.

Да и сам доллар крепнет, получая подкрепление в своей цитадели. Глава ФРС Джером Пауэлл похвалил нынешние, достаточно высокие по сравнению с недавним прошлым ставки на уровне 2 — 2,25%, которые, по его словам, все еще оказывают стимулирующее влияние на американскую экономику. Как нейтральный обозначен уровень ставки в 3%. Это заявление воспринято как сигнал о том, что Федрезерв продолжит ужесточение монетарной политики в США, что оказало поддержку доллару.

Есть и собственно российские причины слабости рубля, пишут «Вести. Финанс». Например, аукционы по ОФЗ, состоявшиеся накануне. Минфин месяц не выходил на рынок, однако снова потерпел неудачу: удалось, и то не в полном объеме разместить лишь один выпуск, а второй аукцион признан несостоявшимся. Это и впрямь обескураживающая ситуация, ведь еще недавно за ОФЗ, можно сказать, стояла очередь, во всяком случае, размещение не было проблемой.

Для начала стоит вспомнить факторы, которые отправили рубль на укрепление, говорит руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Самая главная причина – это повышение процентной ставки до 7,5%. Безусловно, все события не имеют вечное влияние. Со дня того заседания ЦБ прошел почти месяц, и это влияние просто сошло на нет. Также стоит помнить, что Минфин США ставил сроки для избавления от российских активов («Русал», например) до 23 октября, и пока не слышно о том, чтобы эта дата переносилась. Эта дата так же может оказывать влияние на снижение рубля.

В американской прессе опять появляются статьи об обвинениях России в кибер-атаках, где упоминаются США, Великобритания и Нидерланды в связи с «широко распространенной хакерской кампанией», как пишет The Wall Street Journal. И, как считает эксперт, это будет ещё иметь продолжение. Все это в совокупности не дает возможности для укрепления рубля, и он уступает валютам.

В ближайшее время, полагает Екатерина Туманова, вероятность удержания курса на ослабление рубля достаточно велика. Учитывая, что выборы в Конгресс США уже на носу – чем ближе выборы, тем ниже рубль. Ожидается рост доллара до 69 рублей до конца этого месяца, а к концу года мы можем увидеть доллар за 75 рублей.

Что ограничивает рост доллара к рублю

И все же для рубля основную опасность представляют внешние обстоятельства, уверен ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Рисковые активы и рынки ЕМ сейчас под давлением в целом, и рубль также «попадает под раздачу». К этому добавляется ожидание санкций и новое обострение данной риторики из-за обвинений к России со стороны США по поводу ракет средней дальности и Великобритании – о хакерских атаках на ОЗХО. Отсюда – и уход инвесторов из российских активов, в частности, гособлигаций и их малая привлекательность, о чём говорит и последний крайне неудачный октябрьский аукцион Минфина. С другой стороны, американские трежериз после повышения ставок ФРС дают рост доходности, уже превысившей 3,21% — максимум с 2011 года.

Однако отличие рубля от других валют ЕМ – не только в негативном воздействии санкций и геополитики в целом, считает эксперт. Основным его козырем остаются высокие сырьевые цены выше 80 долл./барр. Brent, которые поддерживают приток валюты от экспорта, сильный платёжный баланс и профицитный бюджет.

Поэтому на ближайшее время, до конца месяца, пока явно не будут введены санкции США, рост доллара к рублю может быть ограничен, считает эксперт TeleTrade. Наиболее вероятно, что курс останется в диапазоне 65-69 руб./долл., прогнозирует Марк Гойхман До конца года, тем не менее, возможно его повышение сверх 70 руб., в зависимости от результатов выборов в Конгресс США и его действий в отношении санкций в ноябре.