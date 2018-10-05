Украина поделилась планом на случай запуска «Северного потока 2»

Киев разработал план на случай запуска газопровода «Северный поток — 2», сообщил коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно украинскому «плану Б» Киев потребует от России $12 млрд в качестве компенсации. В такую сумму Украина оценила ущерб от запуска «Северного потока 2», а также простоя газотранспортной системы страны.

Витренко назвал указанную сумму «компенсацией недополученной тарифной выручки».

Напомним, ранее проект газопровода «Северный поток — 2» поддержала Германия. Также канцлер Австрии Себастьян Курц после переговоров с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что большинство стран ЕС поддерживает проект.