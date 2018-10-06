Фотообои: как сделать интерьер уникальным и неповторимым

Не первый год подряд фотообои считаются одним из лучших способов декора стен. С их помощью можно не только украсить комнату, но и визуально увеличить ее объем или подчеркнуть оригинальность интерьера.

Правда, порой выбор подходящего изображения и места его размещения взывает некоторые сложности. Однако конечный результат, радующий и домочадцев, и их гостей, заставляет забыть о былых трудностях.

Как избежать ошибок при выборе фотообоев?

Представленный сегодня на рынке ассортимент фотообоев https://fotooboi.biz/ поражает своим разнообразием. Но чтобы не растеряться и не ошибиться с выбором, рекомендуем прислушаться к некоторым советам. В первую очередь следует помнить, что фотообои должны гармонировать с основной цветовой гаммой комнаты, иначе вы рискуете испортить интерьер помещения.

Важно также учитывать и сам рисунок. Как, например, природа, морской пейзаж или экзотические цветы будут смотреться в вашей комнате? Ну и конечно, не стоит забывать, что каждый цвет по-своему воздействует на психологическое состояние человека. Не зря же издавна для снятия стресса применялась цветотерапия. Так, например, теплые тона помогают улучшить внутренний настрой и держат в тонусе, а холодны – успокаивают.

Как выбрать цвет фотообоев?

Выбор цветовой гаммы обоев напрямую зависит от наполненности комнаты солнечным светом. Сделать темное помещение более комфортным и уютным помогут «теплые» тона (желтый, бежевый, кремовый и пр.). Они будут отражать лучи солнца и тем самым улучшать освещенность помещения.

Для комнат, расположенных на южной стороне, лучшим вариантом могут стать темные фотообои (серые, зеленые, голубые и пр.). Они будут поглощать лишний свет, делая атмосферу в комнате более спокойной.

Что касается визуального изменения объемов помещения, то тут на помощь придут панорамные рисунки. Но их цвет должен зависеть от размеров комнаты. Так, например, для небольшого помещения подойдут фотообои холодной цветовой гаммы, а для большого – теплой.

При выборе рисунка немаловажным нюансом является и комната, где будут размещаться фотообои. Например, в спальне гармонично будет смотреться закат, пейзажи и ночной город. В кухне же оптимальным вариантом может стать абстракция или мелкий цветочный рисунок, расположенный где ни будь в простенках мебели.

Но все же главный принцип выбора любых обоев – их сочетание с дизайном помещения и цветом мебели. Все должно быть гармонично, поэтому избегайте ярко выраженных контрастов: темной мебели и светлых фотообоев и наоборот.