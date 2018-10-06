Как снять квартиру в Уфе

В современных реалиях нашей жизни квартирный вопрос волнует не только молодежь, а и людей более старшего возраста, у которых нет возможности приобрести собственные квадратные метры. Выходом из сложившейся ситуации может стать аренда недвижимости.

Но тут существует риск попасть в лапы мошенников. Чтоб этого избежать, следует придерживаться некоторых правил.

Первое, что необходимо сделать еще до внесения арендной платы – это проверить документы на квартиру. Таким образом, вы сразу сможете отмести недобросовестных арендодателей, пытающихся сдать чужую недвижимость. Причем просите показать вам оригиналы документов, подтверждающих собственность. Это может быть договор купли-продажи или обмена, документ, подтверждающий приватизацию квартиры, получения ее в дар или наследство.

И помните, что любой договор обязательно должен иметь государственную регистрацию, иначе это просто бумажка, не имеющая никакой юридической силы.

Следующим шагом, если вы решили снять квартиру в Уфе, должна стать проверка состава семьи собственника недвижимости. Каждый из ее членов имеет право пользоваться квартирой. Поэтому чтобы избежать неожиданного соседства, проверьте не только паспорт владельца, а и выписку из домовой книги.

Если квартира находиться в собственности нескольких человек, потребуется получение письменного согласия каждого на сдачу недвижимости в аренду. Если жилье не приватизировано, то каждый из прописанных в нем должен дать разрешение на заключение сделки. Если же вы планируете арендовать комнату в коммуналке, необходимо будет получить согласие от соседей.

После чего можно переходить к этапу заключения договора найма, который поможет вам отстоять свои интерес в случае возникновения спорных ситуаций. Например, неожиданного повышения арендной платы. Кстати, не забывайте при каждом внесении ежемесячной оплаты брать расписку у собственника квартиры, это поможет избежать возможных недоразумений.

Что касается ваших прав и обязанностей при аренде недвижимости, то вы можете с согласия хозяина жить в квартире вместе с семьей. Но при этом разрешать ему проверять состояние его вещей и самого жилья. Выехать из помещения вы обязаны в сроки, указанные в договоре аренды.

Если вы переживаете, что при аренде недвижимости по неопытности можете упустить какой-либо важный нюанс, вы всегда можете обратиться за помощью к риелторам. Они не только смогут найти максимально подходящий вам вариант, а и при заключении сделки проследят за соблюдением всех важных формальностей.